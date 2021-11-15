دولت فراگیر در افغانستان تشکیل شود/ دوره بازسازی فرارسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور که صبح امروز(دوشنبه) به کابل سفر کرده است، در بدو ورود به افغانستان و در فرودگاه کابل با تاکید بر همکاری مشترک ایران و افغانستان در حوزه امنیتی و مبارزه با تروریسم گفت: افغانستان و ایران باید مرزهای مشترک امن داشته باشند، زیرا اشغالگرانی که از افغانستان فرار کرده‌اند تلاش می‌کنند گروه‌های تروریستی نیابتی خود را در منطقه گسترش دهند.

وی با اشاره به اینکه افغانستان در چهار دهه اخیر در اشغال متجاوزان بوده است، افزود: افغانستان در بیست سال اخیر در اشغال آمریکا بود، اما مردم این کشور با مقاومت خود، اشغالگران را از کشورشان بیرون راندند و زمام امور افغانستان را در دست خود گرفتند.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان خاطرنشان کرد: آمریکا در بیست سال اخیر با استفاده از دموکراسی غربی می‌خواست در افغانستان حاکمیت و از این راه علیه کشورهای دیگر نیز اقدام کند، اما این مسئله اتفاق نیفتاد و مردم بیگانه ستیز افغانستان در برابر اشغالگران مقاومت کردند، امروز مقاومت مردمی و اسلامی بر سیاست‌های اهریمنی دشمن برتری پیدا کرده است.

کاظمی قمی با بیان اینکه ایران و افغانستان دو کشور دوست، همسایه، مسلمان و دارای مشترکات عمیق تاریخی و فرهنگی هستند، اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در دوره اشغالگری بیست ساله آمریکا نیز در کنار مردم افغانستان بود و در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی همکاری می‌کرد و اکنون نیز به همکاری‌های خود ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه اکنون دوره بازسازی در افغانستان فرا رسیده است، افزود: همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با افغانستان در این دوره نیز ادامه خواهد یافت.

نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان با اشاره به ظرفیت‌ها و منابع سرشار طبیعی افغانستان افزود: افغانستان باید امن و با ثبات شود و نقش خود را در شکوفایی اقتصادی و امنیت منطقه ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه ایران و افغانستان هر دو مورد تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته‌اند، گفت: ایران و افغانستان با توجه به داشتن مرز مشترک طولانی، زمینه‌های خوبی برای همکاری‌های اقتصادی دارند.

کاظمی قمی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: امیدواریم یک دولت قوی، مستقل، فراگیر و مورد قبول همه مردم افغانستان شکل گیرد.

وی تصریح کرد: هیئت سیاسی، امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سفر به کابل درباره مسایل امنیتی، روابط اقتصادی، امور مهاجران و تحولات سیاسی با مسئولان افغان دیدار و رایزنی خواهد کرد.

قاری «دین محمد حنیف» سرپرست وزارت اقتصاد طالبان نیز که به استقبال نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان به فرودگاه کابل آمده بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران یک همسایه نیک برای افغانستان است و ما روابط خوبی در چارچوب همسایگی خود داشته‌ایم و امیدواریم با سفر هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به کابل، همکاری‌های دوجانبه بیش از گذشته گسترش یابد.