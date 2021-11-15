پوتین و السیسی درباره همکاری دوجانبه رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کاخ کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر امروز دوشنبه در گفتگویی تلفنی درباره همکاری دوجانبه و اجرای پروژه های مشترک میان دو کشور، بحث و گفتگو کردند.

در بیانیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری مصر آمده است که طرفین معتقدند، روابط میان روسیه و مصر با توجه به مشارکت فراگیر و همکاریهای استراتژیک در حال رشد در زمینه های مختلف میان دو کشور، در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد.

طبق این بیانیه، گفتگوی مذکور بر روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور متمرکز بود که در راس آنها اجرای پروژه های بزرگ مشترک از جمله ساخت اولین نیروگاه هسته ای تولید برق در مصر به سبک نیروگاههای روسیه و نیز ایجاد منطقه صنعتی روسیه در کانال سوئز، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بنابراین گزارش، السیسی از پوتین به خاطر کار مشترک ثمربخش درباره تضمین امنیت فرودگاههای مصر که به موجب آن پروازها میان روسیه و مصر از ماه آگوست، از سر گرفته شده است، قدردانی کرد.

طبق این بیانیه، طرفین بر اهمیت تداوم هماهنگی میان موسکو و قاهره در عرصه بین الملل، از جمله حل و فصل بحرانهای خاورمیانه و آفریقا اشاره کردند.

کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین و السیسی توافق کردند که تماس و ارتباط شخصی آنها ادامه داشته باشد.