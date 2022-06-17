مصر به پروژه های مشترک با روسیه افتخار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر روز جمعه در نشست اقتصادی سن پترزبورگ اعلام کرد که مصر به پروژه‌های صنعتی و حمل و نقل ریلی مشترک با روسیه افتخار می‌کند.

وی گفت: نتایج عملی همکاری با روسیه در اجرای پروژه‌های بلندپروازانه در بخش‌های مختلف اقتصادی نمایان می‌شود.

رئیس جمهور مصر که در این نشست به صورت مجازی حضور داشت، همچنین خاطرنشان کرد: «حضور مصر در نشست اقتصادی سن پترزبورگ به عنوان میهمان نشان دهنده سطح ویژه روابط اقتصادی دو کشور است که در سال‌های اخیر گسترش یافته است.»

به گفته رئیس جمهور مصر، در نظر گرفتن نگرانی‌ها و منافع همه کشورها در دوره پس از همه گیری کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است.

روز چهارشنبه گذشته «یوری اوشاکف» مشاور رئیس جمهور روسیه در امور بین الملل از برگزاری نشست اقتصادی سن پترزبورگ از ژوئیه به مدت سه روز خبر داده و در این باره تاکید کرده بود: در نشست افتتاحیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنار «ژومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان حضور خواهد داشت. همچنین «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست مشارکت خواهد داشت.

این نشست به صورت سالانه از سال ۱۹۹۷ در شهر سن پترزبورگ برگزار می‌شود. اما از سال ۲۰۰۵ نشست اقتصادی سن پترزبورگ با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برگزار شده است.

در دوره‌ای مختلف این نشست معمولاً ۱۲۰ کشور از جهان در آن مشارکت داشته‌اند اما در سالجاری با توجه به پیامدهای جنگ اوکراین مشارکت کشورهای مختلف در این نشست در سطحی پایین‌تر قرار گرفته است.