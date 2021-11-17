به گز ارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز مصادف با سالروز آزادسازی سوسنگرد است که در آن روز شاهد رشادت‌های مردان و زنان این خطه بودیم و علاوه بر اینکه تانک‌های رژیم صهیونیستی و بعثی وارد سوسنگرد شدند تا دشت آزادگان و این شهر را بگیرند، اما مردم مقاومت کردند.

وی گفت: من سالروز آزادسازی سوسنگرد و همچنین یاد همه شهدا و رزمندگان این خطه را هم گرامی می‌داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: همچنین ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار و از روزهای به یاد ماندنی در استان اصفهان بود که شاهد بودیم در یک روز ۳۷۰ شهید در این شهر تشییع و همزمان بیش از هزار نفر به جبهه اعزام شدند.

قالیباف تاکید کرد: این از افتخارات و جانفشانی‌های این ملت است ما امروز به عنوان نمایندگان و همچنین همه مسئولان باید توجه کنیم که این ملت در روز خون و شهادت ایثارگری کردند و مخصوصاً مستضعفان مقابل دشمنان ایستادند و عزت و افتخار آفریدند و امروز ما هستیم که باید در سختی‌ها کنار آنان باشیم و مشکلات مردم را حل کنیم.