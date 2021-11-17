نتایج آزمون دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی، میکائیل باقری گفت: ۲۰ هزار نفر از فرهنگیان علاقه مند برای آزمون ورودی چهارمین دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن عترت و نماز در بازه زمانی پانزدهم مهر ماه تا پانزدهم آبان ماه ثبت نام کردند.

وی افزود: آزمون این دوره روز یکشنبه بیست و سوم آبان ماه به صورت برخط (آنلاین) و در چهار بازه زمانی از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ بعد از ظهر برگزار شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سوالات آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی در ۱۱ رشته احکام، انشای نماز، تجوید، وقف و ابتدا، حسن حفظ، مداحی، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و تفسیر (مفاهیم) از محتوای کتاب ندای رحمت طراحی شده بود.

وی یادآور شد: از میان ۲۰ هزار شرکت کننده در آزمون ۱۳ هزار و ۶۷ نفر نمره حد نصاب را در آزمون کسب کردند و برای دوره مقدماتی پذیرفته شدند.