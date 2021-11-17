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۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۵۹

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران خبر داد؛

خسارت ۵۶۰ میلیارد تومانی بارندگی ۴۲۵ میلی متری در غرب مازندران

خسارت ۵۶۰ میلیارد تومانی بارندگی ۴۲۵ میلی متری در غرب مازندران

ساری- مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران میزان خسارت های ناشی از بارندگی ۴۲۵ میلی متری هفته قبل را در غرب استان بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیشتر خسارت در حوزه زیرساخت است.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت های ناشی از بارندگی شدید و رگباری هفته گذشته در غرب استان، برآورد خسارت ها را بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان خسارت ها جمع بندی و به استانداری اعلام شده است.

وی با عنوان اینکه بیشترین خسارت در زمینه زیرساخت ها شامل، پل های ارتباطی، راه، آب، برق، گاز، دیواره های رودخانه ها، تاسیسات زیربنای و غیره بوده است، گفت: خسارت ها پس از تایید استاندار اطلاع رسانی می شود.

وی با تاکید براینکه لایروبی رودخانه ها باید همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد، گفت: هرچند لایروبی رودخانه ها دارای ردیف اعتباری نیست ولی می توان از ظرفیت قانونی مبنی بر بند واو تبصره ۸ قانون بودجه و تهاتر با رعایت ضوابط قانونی برای لایروبی و دیواره سازی رودخانه ها بهره گرفت.

بارندگی ۴۲۵ میلی متری روزهای پایانی هفته قبل به شهرستان های غرب استان مازندران خسارت زده است.

کد مطلب 5353983

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