شهرهای آذربایجان غربی سینما ندارند/تنها ۲سینما در ارومیه فعال است

مسعود یکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سطح استان ۱۲ سالن سینما داریم که مالکیت آنها با حوزه هنری است، اظهار کرد: از بین این سینماها فقط دو سینمای فعال با سه سالن در مرکز استان داریم که شامل سالن‌های «سینما انقلاب» با ۶۰۰ نفر ظرفیت و سالن‌های «سینما ایران» است.

وی با بیان اینکه سایر سینماهای استان در شهرستان‌ها به دلیل بی توجهی مسئولان، نداشتن توجیه اقتصادی و نیز فرسوده بودن غیرفعال هستند، عنوان کرد: سالیان زیادی است سینماهای استان مورد توجه مسئولان نیست و فعال سازی آنها نیازمند حمایت‌های مالی مسئولان است.

۱۱ هزار نفر امسال از فیلم‌های اکران شده در سینماهای ارومیه استقبال کرده‌اند

یکانی با اشاره به اینکه شیوع کرونا در دو سال اخیر از رونق و استقبال مردم نسبت به سینماها کاست، گفت: در استان تلاش شد درب سینماها باز بماند و امسال به خصوص در ماه‌های اخیر با اکران فیلم‌های سینمایی خوب شاهد رونق دوباره سینماها در ارومیه هستیم.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان غربی با بیان اینکه در طول هشت ماه سال جاری ۱۱ هزار نفر مخاطب از فیلم‌های اکران شده در سینماهای ارومیه استقبال کرده‌اند، گفت: هم اکنون یک هزار و ۲۱۳ صندلی در سینماهای ارومیه فعال است.

وی با اشاره به احداث پردیس سینما در ارومیه گفت: سینما آزادی ارومیه با هدف رونق این صنعت در حال بازسازی و تبدیل به پردیس سینمایی با ۷ سالن در دست اجراست و هم اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

با اتمام پردیس سینمایی ارومیه ۶۰۰ صندلی به ظرفیت سینماهای این شهر افزوده می‌شود

یکانی خاطرنشان کرد: با اتمام پردیس سینمایی ارومیه در نیمه نخست سال آینده ۶۰۰ صندلی به ظرفیت صندلی‌های سینماهای ارومیه افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز فعالیت‌ها در پردیس سینمایی شروع شده و وارد فاز تجهیز و برق کشی شده‌ایم، گفت: پردیس سینمایی ارومیه، جز پروژه‌های اولویت دار کشور قرار گرفته و برای آن اتمام آن تلاش‌های لازم صورت می‌گیرد.

تاریخ نمایش اولین فیلم در سینماهای آذربایجان‌غربی به سال ۱۳۱۰ بر می‌گردد یعنی زمانی که سینما «ایران» در خوی با ۳۱۵ صندلی به عنوان اولین سینمای استان فعالیت خود را آغاز کرد.

شهرستان ارومیه به عنوان مرکز استان ۳۰ سال پس از این تاریخ صاحب سینما شد به طوری که سینما آزادی ارومیه در سال ۱۳۴۰ با نام تخت جمشید، سینما انقلاب در سال ۱۳۴۲ و سینما ایران ارومیه در سال ۱۳۴۴ به بهره برداری رسیدند.

فرسوده بودن امکانات، عدم تجهیزات سینماها و استاندارد نبودن سالن‌های نمایش و نمایش نیافتن فیلم‌هایی در سطح بالا و مطابق با فرهنگ و تاریخ در کنار توسعه و ترویج وسایل ارتباطی نوین از جمله سی دی، ماهواره، اینترنت، فن‌آوری‌های بصری و صوتی و توسعه شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای از مهمترین دلایل رکود سینما در این استان به شمار می‌رود.

نکته قابل تأمل اینکه به طور متوسط قدمت تمام سینماهای استان به بالای ۶۰ سال می‌رسد که نشان دهنده فرسوده و غیرقابل استفاده بودن آنهاست و بر اساس اعلام مسئولان ذیربط در این حوزه تعمیرات سینماها جوابگو نبوده و نیاز مخاطب را جبران نمی‌کند.