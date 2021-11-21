امام خمینی فرمود بانوان رهبر نهضت ما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین آئین ملی پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در ستایش بانوان شهیدپرور و رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «تنها گریه کن»، صبح امروز یکشنبه ۳۰ آبان با حضور مسئولین، خانواده شهدا و اصحاب رسانه در تالار وحدت برگزار شد.
این مراسم توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری) برگزار شد.
در ابتدای مراسم عطارزاده رئیس دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای انقلاب اسلامی گفت: انتشار تقریظ، تحسین و توصیه حضرت آقا بر کتابها مورد استقبال مردم قرار گرفته و در خصوص کتاب «تنها گریه کن» هم صدق میکند. در تلاش هستیم چنین آثاری در جامعه دیده شود و به مردم معرفی شود تا جهاد و مقاومت بین نسل جدید زنده و پربار بماند. امیدواریم اینگونه مراسمها و تقدیر از خانواده شهدا همیشگی در جامعه ساری و جاری شود.
علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور سخنران بعدی اینمراسم بود که گفت: مقالهای درباره نقش زنان در انقلاب اسلامی پیش از مشروطه نوشتهام که در پایگاه حفظ نشر آثار رهبری منتشر شده است. نکته بعدی اینکه باید توجه شود چرا باید چنین مواردی مستند بشود. امام خمینی (ره) گفتهاند چه افتخاری بالاتر از اینکه زنان در مبارزه با رژیم سابق و نیز دفاع مقدس نقشی بی بدیل داشتهاند که قلم از بیان آن عاجز و شرمسار است.
وی افزود: امام خمینی (ره) در جملهای عجیب که تاحالا کسی نشنیده در دیدار با زنان قم گفتند بانوان رهبر نهضت ما هستند و من شما را رهبر خود میدانم.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری هم دیدگاههایی در حفظ یاد و نام شهدا داشتهاند که از جمله آنها میتوان به اینمساله اشاره کرد که پاسداشت شهدا ضرورت حیاتی است و نه بروز احساس و عواطف، انتظار توجه هنرمندان به این حوزه و عرصه است.
مختارپور در پایان گفت: بخشی از انتهای مقالهام در پایگاه حفظ نشر آثار رهبری، درباره کتاب «تنها گریه کن» است و توصیف زنانی که مجاهدانه و به تنهایی سختیهای ایثار فرزندان خود در راه حق را تاب آورده و مقتدرانه پیش بردند.
* مادران شهدا مخلوقات عجیبی هستند
سخنران بعدی ایننشست، اکرم اسلامی نویسنده کتاب «تنها گریه کن» بود که گفت: اول و آخر کلام و دلواپسی برای من همین است که از حسین بن علی (ع) آموختم. من از مادری هیچ نمیدانستم و باید ندیده و نشناخته مینوشتمش. کاری آسانی بود، بله! من با قهرمان قصهام، رنج کشیدم، فرزند بزرگ کردم و جلو رفتم. در جهان اشرف السادات همه چیز آرام بود و گاه گمان میکردم او شاید در میان ما نیست که آنقدر روح بلندی دارد.
وی درباره مادران شهدا گفت: ساده بگویم اینها مخلوقات عجیبی هستند؛ عالم هستند و حکیم، تکلیف محورند و انقلاب برایشان موضوعیت دارد و به سادگی از مستحبات نمیگذرند و حقالناس برایشان عین گوی گداخته است. در توصیف اینها باید گفت هل جزا الاحسان الی الاحسان؟
* ماجرای عنایت شهید در خواب و شفای تربت امام حسین
اشرف السادات منتظری هم در اینمراسم گفت: من مادر شهید محمد معماریان هستم، از قم خدمتتان رسیدهام و تشکر میکنم از همه برای چنین برنامهای!
وی افزود: اتفاقی در منزل ما افتاده که آنرا خواهم گفت. سال ۶۵ محمد شهید شد. محرم بود و همراه با دو دامادم به روستایی رفتیم. در آنسفر حواسم به نوهام بود که زمین افتادم و سرم ضربه خورد. مشخص شد خونریزی مغزی شدهام و خواستند من را به بیمارستان ببرند که بهخاطر حجابم مخالفت کردم. فردای آنروز با درد زیاد پا رفتیم درمانگاه و پایم را بستند. چند روزی با عصا بودم و در مسجد شب در هیئت نذر کردم و متوسل شدم به امام حسین (ع) که اگر پایم خوب شد، دیگهای هیئت را میشورم. شبش خوابی دیدم.
اینمادر شهید در ادامه گفت: خواب دیدم هیئتی از افراد خاصی بودند که محمد هم همراهشان بود و محمد به سمت من آمد و دستش را دور گردن من قرار داد و من را بوسید و گفتگویی با او داشتم. او گفت چند روز پیش کربلا بودم و امام حسین (ع) شال سبزی به من داد. محمد آن شال را به پای من کشید و وقتی بیدار شدم دیدم شال سبز به پایم بسته و باندها روی تشک ریخته شدهاند و هرگز اثری از درد در پایم نبود. نتوانستم اینماجرا را به خانواده بگویم و زبانم نچرخید. فقط گفتم محمد آمده بود دیدنم و رفتم نذرم را ادا کنم. پس از آناتفاق در همه جا بوی عطر شال میآمد.
منتظری در پایان گفت: قرار شد اینمعجزه را آیتالله گلپایگانی تأیید کنند که همان هم شد و ایشان آن شال را به سر و صورت کشیدن و گفتند بوی آقا را میدهد. ایشان گفت تربت زیر بدن امام حسین (ع) را که برای ۱۴۰۰ سال پیش است بیاورند که مقایسه کنم و دیدیم همان بو را میدهد. ایشان از من خواستند تکهای از این شال را به او بدهم و در عوض کمی تربت بگیرم. من به ایشان گفتم مشکلات مردم زیاد است دعا کنید! گفتند تکهای از این شال را با تربت و کمی آب داخل بطری بریزید به مردم بدهید، مشکلاتشان حل خواهد شد. و اینکار واقعاً جواب داده و مریضهای زیادی با اینعنایت شفا پیدا کردند و مشکلات کلی از گرفتارها هم حل شد.
* تقریظ رهبری نشان از اهمیت حفظ و نشر ارزشهاست
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در ادامه اینبرنامه گفت: صحبتهای مادر شهید فضا را معنوی کرد و ما را به آن سالها برد. از ایشان عاجزانه خواستار دعا برای باز شدن گره از زندگی مردم دارم. روایتهای متعددی را از معجزات شهدا از زبان مادران و پدران شهدا شنیدهایم و کشورمان مدیون خون آنهاست. بنده هم در جایگاهی که هستم، باید از خون شهدا و پیام آنها حراست کنم. شما کداموصیت شهدا را خوانده و شنیدهاید که پیام فرهنگی برای خانواده و جامعه نداشته باشد؟
وی افزود: باقیمانده خانواده و مادران شهدا در عصر حاضر غنیمتاند و باید از وجود و دعایشان بهرهمند شویم. توصیه رهبر انقلاب در اینتقریظ این است که باید یاد نام و شهدا را زنده نگهداریم و بر آن تاکید داشته باشیم.
اسماعیلی گفت: این مادران و پدران بسیار مقدس هستند و چنین مراسمهایی برای پاسداشت مقامشان و قدردانی از حضورشان، لازم و ضروری است. همزمانی روز کتابخوانی با این پاسداشت اتفاق جالبی شده و باید اینارزشها هرچه بیشتر و نمایانتر گرامی داشته شوند. تقریظهای رهبری بر این آثار نشان از اهمیت حفظ، نشر و زنده نگهداشتن چنین مقامها و ارزشهاست.
در انتهای مراسم از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «تنها گریه کن» رونمایی شد.
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