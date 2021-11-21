ابراهیم هنرمند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فردا دوشنبه رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد به نسبت شدید جنوب استان را فرا میگیرد، اظهار داشت: بارش باران و برف در غرب و جنوب استان تا اواسط هفته جاری ادامه دارد و در سایر مناطق اصفهان نیز بارش پراکنده باران محتمل است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی از شنبه شب گذشته، ادامه داد: تاکنون در فریدونشهر با میانگین ۶.۲ میلیمتر (یک سانتیمتر ارتفاع برف)، بوئین و میاندشت با ۲.۸، داران ۱.۹، چادگان ۱.۲، گلپایگان ۱.۱ میلیمتر و در مبارکه، نجف آباد، اصفهان، زرین شهر و سمیرم تاکنون کمتر از یک میلیمتر باران باریده است.
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان امروز به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دما بامداد فردا به سه درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
هنرمند اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای یک درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان پیشبینی میشود.
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