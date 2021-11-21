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۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۷

کارشناس هواشناسی:

بارش‌ها در استان اصفهان تا اواسط هفته ادامه دارد

بارش‌ها در استان اصفهان تا اواسط هفته ادامه دارد

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان از گذر متناوب امواج بارش‌زا از استان تا سه روز آینده خبر داد.

ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فردا دوشنبه رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد به نسبت شدید جنوب استان را فرا می‌گیرد، اظهار داشت: بارش باران و برف در غرب و جنوب استان تا اواسط هفته جاری ادامه دارد و در سایر مناطق اصفهان نیز بارش پراکنده باران محتمل است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی از شنبه شب گذشته، ادامه داد: تاکنون در فریدونشهر با میانگین ۶.۲ میلیمتر (یک سانتیمتر ارتفاع برف)، بوئین و میاندشت با ۲.۸، داران ۱.۹، چادگان ۱.۲، گلپایگان ۱.۱ میلیمتر و در مبارکه، نجف آباد، اصفهان، زرین شهر و سمیرم تاکنون کمتر از یک میلیمتر باران باریده است.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان امروز به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دما بامداد فردا به سه درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

هنرمند اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای یک درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5357142

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