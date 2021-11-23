به گزارش خبرنگار مهر، شوک بزرگی که فرهاد مجیدی در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر به تیمش وارد کرد، استفاده از یک دروازه‌بان جوان به اسم علیرضا رضایی بود که پیش از این از او به عنوان دروازه‌بان سوم آبی‌پوشان یاد می‌شد و این اتفاق در حالی افتاد که همزمان با حضور رضایی جوان درون دروازه آبی‌پوشان، حسینی باتجربه نیمکت نشین و مظاهری باتجربه‌تر خانه نشین شد.

رضایی در اولین آزمون خود با پیراهن استقلال سربلند بیرون آمد تا فرهاد مجیدی هم از انتخابش پشیمان نشده باشد. این دروازه‌بان جوان در چند نوبت با واکنش‌های خوبش مانع از باز شدن دروازه آبی‌پوشان شد تا در شکل‌گیری اولین کلین شیت او در نخستین آزمون در استقلال، خودش بیشترین نقش را داشته باشد.

عملکرد خوب رضایی در دیدار مقابل نساجی این سئوال مهم را پیش می‌آورد که آیا مجیدی در دیدار مهم و خارج از خانه با تیم مدعی گل گهر باز هم قصد اعتماد به این دروازه‌بان جوان را دارد یا او پس از شوکی که به دو دروازه‌بان باتجربه تیمش وارد کرد، مقابل گل گهر که هدایت آن بر عهده امیر قلعه نویی است، بار دیگر از بین مظاهری و حسینی دروازه‌بان اصلی تیمش را انتخاب می‌کند.

این سئوالی است که حتی نزدیکترین افراد به مجیدی هم پاسخ آن را نمی‌دانند و در مدت زمانی که به دیدار آبی‌پوشان تهران و سیرجان مانده، دروازه‌بان‌های استقلال فرصت دارند تا با عملکرد خوب شان در تمرین نظر سرمربی را برای حضور در ترکیب اصلی جلب نمایند.

دیدار تیم‌های استقلال و گل گهر ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۳ آذر به میزبانی گل گهر در سیرجان برگزار می‌شود.