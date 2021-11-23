  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۸

رونمایی از مستند «جایی که نبودم» در تلویزیون

رونمایی از مستند «جایی که نبودم» در تلویزیون

مستند «جایی که نبودم» روایتی از مقاومت اهل سنت در حفاظت از مزار عموی امام زمان (عج) است که از برنامه «به اضافه مستند» پخش می‌شود.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، چهل و چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «جایی که نبودم» به کارگردانی مصطفی سیفی روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

مستند «جایی که نبودم» روایتی تصویری از عملیات در منطقه الضلوعیه عراق و مقاومت مردم این منطقه در حفاظت از آستان مبارک سیدمحمد است. سیدمحمد، عموی امام زمان (عج) است و بارگاه مقدس ایشان یکی از اماکن متبرکه برای اهل سنت و شیعه به شمار می‌رود.

این فیلم مستند با استفاده از اسناد تصویری نشان می‌دهد که اهالی سنت و شیعیان در کنار یکدیگر در حال مبارزه با داعش‌ هستند و در دفاع از مزار سیدمحمد، دوشادوش یکدیگر می‌جنگند، رشادت به خرج می‌دهند و حتی به شهادت می‌رسند. «جایی که نبودم» غلط بودن ادعاهای غیرواقعی رسانه‌های غربی در ماجرای مبارزه با داعش را به اثبات می‌رساند.

در این قسمت و پس از پخش مستند، میز کارشناسی برنامه با حضور مصطفی شوقی روزنامه‌نگار و مستندساز و علیرضا مجیدی خبرنگار برگزار می‌شود. این قسمت از برنامه، روز سه‌شنبه ۲ آذر ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۳ آذر ساعت ۸:۳۰ و جمعه ۵ آذر ساعت ۱۵ است.

«به اضافه مستند» مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش مستندهای دیده نشده داخلی و خارجی در تلویزیون و بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می‌پردازد. این برنامه با اجرای امین قدمی، کارگردانی محسن کریمیان و تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس با آیتم‌های مختلف سه‌شنبه‌های هر هفته ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

کد مطلب 5358799
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها