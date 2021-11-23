رونمایی از مستند «جایی که نبودم» در تلویزیون

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، چهل و چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «جایی که نبودم» به کارگردانی مصطفی سیفی روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

مستند «جایی که نبودم» روایتی تصویری از عملیات در منطقه الضلوعیه عراق و مقاومت مردم این منطقه در حفاظت از آستان مبارک سیدمحمد است. سیدمحمد، عموی امام زمان (عج) است و بارگاه مقدس ایشان یکی از اماکن متبرکه برای اهل سنت و شیعه به شمار می‌رود.

این فیلم مستند با استفاده از اسناد تصویری نشان می‌دهد که اهالی سنت و شیعیان در کنار یکدیگر در حال مبارزه با داعش‌ هستند و در دفاع از مزار سیدمحمد، دوشادوش یکدیگر می‌جنگند، رشادت به خرج می‌دهند و حتی به شهادت می‌رسند. «جایی که نبودم» غلط بودن ادعاهای غیرواقعی رسانه‌های غربی در ماجرای مبارزه با داعش را به اثبات می‌رساند.

در این قسمت و پس از پخش مستند، میز کارشناسی برنامه با حضور مصطفی شوقی روزنامه‌نگار و مستندساز و علیرضا مجیدی خبرنگار برگزار می‌شود. این قسمت از برنامه، روز سه‌شنبه ۲ آذر ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۳ آذر ساعت ۸:۳۰ و جمعه ۵ آذر ساعت ۱۵ است.

«به اضافه مستند» مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش مستندهای دیده نشده داخلی و خارجی در تلویزیون و بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می‌پردازد. این برنامه با اجرای امین قدمی، کارگردانی محسن کریمیان و تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس با آیتم‌های مختلف سه‌شنبه‌های هر هفته ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.