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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۵

روایتی از سرگذشت یاسر عرفات مبارز فلسطینی در شبکه مستند

روایتی از سرگذشت یاسر عرفات مبارز فلسطینی در شبکه مستند

«وداع با اسلحه» به تهیه‌کنندگی علیرضا منتظری و کارگردانی امیرحسین کاربخش راوری روایتی از سرگذشت یاسر عرفات مبارز برجسته فلسطینی است که سه شنبه ۲ آبان ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «وداع با اسلحه» روایتی از زمانه یاسر عرفات مؤسس و رهبر جنبش فتح و رییس دولت خودگردان فلسطین است و سرگذشت این مبارز از آغاز مبارزه با رژیم صهیونیستی تا سازش با آن را واکاوی کرده است.

این مستند با استفاده از تصاویر و آرشیو دیده نشده، روایتی ناگفته از ماجرای اسرائیل و فلسطین ارائه کرده است و به ماجرای صلح فلسطین و اسرائیل بعد از ۴۵ سال مبارزه و درگیری و خونریزی پرداخته است.

این مستند که در موسسه فرهنگی ــ رسانه‌ای سفیرفیلم تهیه شده است سه شنبه ۲ آبان ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش می شود.

کد مطلب 5918810
عطیه موذن

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