روایتی از سرگذشت یاسر عرفات مبارز فلسطینی در شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «وداع با اسلحه» روایتی از زمانه یاسر عرفات مؤسس و رهبر جنبش فتح و رییس دولت خودگردان فلسطین است و سرگذشت این مبارز از آغاز مبارزه با رژیم صهیونیستی تا سازش با آن را واکاوی کرده است.

این مستند با استفاده از تصاویر و آرشیو دیده نشده، روایتی ناگفته از ماجرای اسرائیل و فلسطین ارائه کرده است و به ماجرای صلح فلسطین و اسرائیل بعد از ۴۵ سال مبارزه و درگیری و خونریزی پرداخته است.

این مستند که در موسسه فرهنگی ــ رسانه‌ای سفیرفیلم تهیه شده است سه شنبه ۲ آبان ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش می شود.