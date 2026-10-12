آرمان درویش: اجازه دادم شهید املاکی خودش مسیر نقش را پیدا کند

آرمان درویش بازیگر نقش شهید حسین املاکی در فیلم سینمایی «جانشین» که این روزها در حال اکران است در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نقش شهید املاکی در «جانشین» متفاوت‌ترین نقشی است که تا امروز بازی کرده‌ام؛ نه از این منظر که کاراکتر متفاوتی بوده است، بلکه به دلیل شخصیت خود حاج حسین املاکی و اینکه ایشان جانشان را برای ایران فدا کردند.

این بازیگر درباره تلاشش برای نزدیک شدن به نقش شهید املاکی توضیح داد: برای نزدیک شدن به این شخصیت، نیازی به هیچ تکنیکی نداشتم. کافی بود خودم را رها کنم و اجازه بدهم شهید، خودش مسیر را ادامه دهد. این چیزی است که من بر اساس تجربه‌ام احساس کردم. برای من و همه همکارانم، کار کردن در فیلم «جانشین» بیش از آنکه یک چالش باشد، سرشار از لذت بود.

وی در پاسخ به این پرسش که این فیلم به‌ویژه برای نسل جوان چه الگوها و ارزش‌هایی را به همراه دارد، گفت: جان انسان عزیزترین موهبتی است که خداوند به او عطا کرده است. ارزشی بالاتر از اینکه انسان جان خودش را در راه میهن و مردم فدا کند، وجود ندارد. من معتقدم هنوز هم حاج حسین املاکی‌های جوانی داریم که ایستاده‌اند. ما در جنگ ۴۰ روزه دیدیم که جوانان ایستادگی و از ایران دفاع کردند.

مردم با خرید بلیت، چرخه اکران را به سمت شهدایمان تغییر دهند

بازیگر «پشت دیوار سکوت» با اشاره به لزوم استقبال مخاطبان از فیلم‌های دفاع مقدس بیان کرد: تنها خواهش من از مردم این است که تصور نکنند صرفاً با حضور در خیابان‌ها و پر کردن میدان‌ها می‌توانند ایران را حفظ کنند. ما باید سالن‌های سینما را هم پر کنیم و در واقع، یک رفراندوم خاموش داشته باشیم؛ رفراندومی که بتواند چرخه اکران را به سمت شهدایمان، ارزش‌هایمان و کسانی تغییر دهد که جانشان را برای ایران فدا کردند.

درویش در پایان تاکید کرد: ما هرچقدر هم فیلم خوب بسازیم، تا زمانی که مخاطبان بلیت نخرند و به سالن‌های سینما نروند، اتفاقی نخواهد افتاد. از همین‌جا از مردم خواهش می‌کنم به سینما بروند، سالن‌ها را پر کنند و به حرمت خون شهدا به این آثار و ارزش‌هایی که برایشان ساخته شده است، توجه نشان دهند.

در فیلم سینمایی «جانشین» آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخ‌الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی‌مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند.

«جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشت‌ساز شهید حسین املاکی جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.

عوامل فیلم سینمایی «جانشین» عبارتند از تهیه‌کننده: روح‌الله سهرابی، کارگردان: مهدی شامحمدی، نویسنده: محمد فراهانی، بازنویسی فیلمنامه: مهدی شامحمدی، مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، تدوین: حمید نجفی‌راد، طراح صحنه: بهزاد جعفری طادی، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح، چهره‌پردازی: عباس عباسی، موسیقی: آرش عزیزی، مدیر جلوه‌های ویژه بصری: محمد برادران، مدیر جلوه‌های ویژه میدانی:رضا ترکمان، مدیر صدابرداری: میثم کیامرثی، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین، ابراهیمی، مدیر برنامه‌ریزی: محمد ثقفی، دستیار اول کارگردان: علی غیاثوند، منشی صحنه: سارا عبداللهی، عکاس: کوروش پیرو، مدیر تولید: محسن صرافی، مجری طرح: حسین حیدری، جانشین تهیه‌کننده: مصطفی کمیجانی.

«جانشین» محصول بنیاد روایت فتح و تهیه‌شده در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است و موسسه بهمن سبز پخش آن را بر عهده دارد.