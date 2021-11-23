واکنش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به بیانیه اخیر اصغر فرهادی

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو گفتگوی داوود مرادیان مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح با خبرگزاری مهر و انعکاس بخش‌هایی از اظهارات مرادیان درباره اصغر فرهادی در فضای مجازی، این کارگردان سینما که این روزها فیلم سینمایی «قهرمان» را روی پرده سینماها دارد در بیانیه‌ای تند نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد.

اصغر فرهادی در بیانیه خود نوشته بود: «چگونه من را فریبکارانه منتسب به حکومتی می‌کنید که رسانه‌های تندرویش از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیه سازی و انگ زدن به من در سال‌های قبل فروگذار نکرده‌اند؛ حکومتی که نظرم را به صراحت درباره مصائبی که همه این سال‌ها موجبش شده، گفته‌ام؛ نوشته‌ها و گفته‌هایم درباره تمام آنها موجود است، از دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تا فاجعه تلخ و نابخشودنی مسافران کشته شده هواپیمای اوکراینی، از تبعیض‌های ظالمانه بر زنان و دختران تا بردن کشور به مسلخ کرونا.»

در واکنش به این بیانیه، حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر موضع شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اظهارات اصغر فرهادی گفت: اگر کسی زیر سایه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی نیست در واقع یک نوع خروج اجتماعی محسوب می‌شود و نه حتی خروج ملی.

وی ادامه داد: یعنی ایشان در واقع از فضای مردمی خارج شده است. و خودشان پاسخ بدهند که اگر قائل به این خروج هستند، پس ملیت‌شان چیست؟