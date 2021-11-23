افتتاح بند آبخیزداری نیسیان اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بعد از ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح طرح سیلاب شهید طباطبایینسب در جنوب نیسیان اردستان، اظهار داشت: این منطقه به دلیل بافت خاک و شرایط توپوگرافی، آبیاری باغات پایین دست در این منطقه و تأمین آب قنوات برای کشاورزی به شدت به فعالیتهای آبخیزداری احتیاج دارد.
مسعود منصور با بیان اینکه از حدود چهار ماه پیش فعالیت آبخیزداری در این منطقه آغاز شده است، افزود: چهار بند سنگ ملاتی و سه کفبند در مسیر آبراهههایی که دچار فرسایش شده بود، ایجاد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تعدادی بند و مسیرهایی که منتهی به بند بود و همچنین دیوارههای آن مرمت و بازسازی شد.
منصور تصریح کرد: امید میرود با این اقدام قنوات پر آب شوند و با اقدامات تکمیلیتر شاهد شکوفایی کار و معیشت مردم منطقه باشیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با این اقدامات فرونشست زمین و پایین آمدن سفرههای آب زیرزمینی که امروزه و به ویژه در استان اصفهان به یک معضل تبدیل شده، حل شود.
منصور با بیان اینکه هزینهای که برای این طرح در نظر گرفته شده بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است، تاکید کرد: در کشور نیز برنامهای است که در حدود یک میلیارد و چهارصد هکتار زمینهای منابع طبیعی، اقدامات آبخیزداری انجام شود.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: در استان اصفهان نیز از دو میلیون و ۶۰۰ هکتار منابع طبیعی در بیش از یک و نیم میلیون هکتار از منابع، اقدامات آبخیزداری انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان میدهند اگر منابع آبی تقویت شوند، میتوان معضل کم آبی را نیز رفع کرد.
منصور در خصوص طرح زراعت چوب کاشان، خاطرنشان کرد: کار خوبی که در توسعه زراعت چوب انجام شد در طی یکسال گذشته، استفاده از آبهای غیرمتعارف و پسابها برای زراعت است.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در سال جاری برای طرحهای آبخیزداری کشور مبلغی حدود دو هزار و چهار صد میلیارد تومان مصوبه شده که متناسب با شرایط مناطق اجرا میشود.
وی یادآور شد: سهم استان اصفهان از این مبلغ، حدود ۷۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که امیدواریم به شرط تأمین، اجرایی شود
گفتنی است بازدید از طرح توسعه ۲۰۰ هکتاری زراعت چوب شهرستان کاشان نیز از دیگر برنامههای مسعود منصور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در این سفر بود.
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