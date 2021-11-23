مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه امروز در صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت که در محوطه وزارت نفت برگزار شد، گفت: همان‌طور که آگاه هستیم بخش عمده‌ای از بودجه این کشور از صنعت نفت تأمین می‌شود و این صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. از این رو این صنعت از دید آمریکایی‌ها پنهان نماند و از همان آغاز جنگ تحمیلی تلاش کردند صادرات نفت ایران را از کار بیندازند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از استقلال، امنیت و منافع ملی کشور و جریان راهبردی انرژی دفاع می‌کنند، افزود: مهم تلاش و همت مردانه شما زیر سایه این امنیت پایدار برای خدمت به کشور و آینده مردمان آن است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: درود خدا بر شما که در اوج تحریم‌های دشمن در حدود بیش از ۱۰۰ سال که ما از نعمت نفت برخوردار هستیم، توانستید پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء راه‌اندازی کنید و کشور را از واردات بنزین نجات دهید.

سردار شریف عنوان کرد: در سخت‌ترین تحریم‌ها هر وقت آمریکایی‌ها خواستند مشکلی ایجاد کنند بیان می‌کردند جلو واردات بنزین به ایران را خواهیم گرفت. در این مسیر تلاش بسیاری هم انجام دادند، اما رفتار و همت بسیجی شما کارکنان صنعت نفت سبب شد با ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به جرگه صادرکنندگان بنزین بپیوندیم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه به توفیقات زیادی در حوزه گاز دست یافته‌ایم، گفت: قبل از انقلاب تنها به چهار استان ما، آن هم در گوشه‌ای از آن گازرسانی شده بود، اما امروز بالغ بر ۹۴ درصد مردم این سرزمین از نعمت گاز برخوردارند.

وی اقدام کارکنان صنعت نفت در خنثی‌سازی حمله سایبری دشمن به سامانه هوشمند سوخت را کاری بزرگ توصیف و تصریح کرد: دشمن برای این موضوع طراحی عظیمی انجام داده بود، پشت صحنه آن صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و هم‌پیمانان آنها بودند و قرار بود این موضوع را به چالشی برای نظام مبدل کنند که توطئه آنان ناکام ماند.

سردار شریف با تأکید بر قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی امروز کشور و اشاره به شکل‌گیری این ظرفیت از دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: همانگونه که فرمانده مقتدر نیروی دریایی سپاه هم اخیراً اشاره کرد ما از همان زمان جنگ تحمیلی در مواجهه با قدرت استکباری آمریکایی‌ها در خلیج فارس با شجاعت و قاطعیت عمل کرده‌ایم و در مقابل ۹ شهید گرانقدری که در این رویارویی در سال‌های ۶۶ و ۶۷ تقدیم دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی کشور کرده‌ایم، خود آنها به خوبی آگاه هستند که چه تلفات سخت و مهلکی را تاکنون متحمل شده‌اند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد، گفت: در حوزه امنیت و دفاع کشور، با همت و مجاهدت فرزندان ایران اسلامی در نیروهای مسلح و تدابیر رهبر معظم انقلاب با سربلندی اعلام می‌کنیم که از ملت شریف ایران و منافع ملی با قدرت دفاع می‌کنیم.



وی صادرات نفت ایران به نقاط مختلف از جمله سوریه و لبنان در زیر تیغ دشمنان را شکست مفتضحانه دیگری برای آمریکایی‌ها عنوان و تاکید کرد: این مهم در سایه اقتدار نظامی و شهامت و شجاعت فرزندان ایران اسلامی رقم خورده است و هر چند دشمنان با عملیات روانی و رسانه‌ای تلاش می‌کنند آبروی از دست رفته خود را به‌دست آورند، اما موفقیتی نداشته‌اند.