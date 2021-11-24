به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عظیم اسدزاده پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ اقتدار بسیج در شهرستان اصلاندوز اظهار کرد: هفته بسیج، فرصت مغتنمی است برای تجدید پیمان با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و بازخوانی نقش بسیج و جایگاه بسیجی که مهم‌ترین هدف آن یاری‌رساندن به دین خدا و مردم است.

وی بسیج را مایه اقتدار و عزت ایران اسلامی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر شجره طیبه بسیج با الگوگیری از ائمه اطهار (ع) و شهدای دوران دفاع مقدس برای نظام مقدس جمهوری اسلامی مایه اقتدار و عزت شده است و امروز ما در حال گسترش و صدور تفکر بسیج و بسیجی به کشورهای منطقه هستیم که انقلاب اسلامی را در مقاومت در برابر مستکبران جهان الگوی خود قرار داده‌اند.

اسدزاده با اشاره به خصوصیات‌ها و ویژگی‌های اساسی بسیجیان دلاور، تصریح کرد: عمل خالصانه، جهادی، با ایمان و مؤمن، مکتبی بودن، اطاعت از ولی فقیه، غیرت دینی، تواضع و فروتنی، شجاعت و شهادت طلبی و مردمی بودن از شاخصه‌ها و خصوصیات مهم و اساسی بسیج است.

امام جمعه اصلاندوز با تاکید بر اینکه عشایر غیور منطقه مغان همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند، بیان کرد: بسیج عشایری به ویژه در منطقه مغان و اصلاندوز همواره در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند به‌طوری‌که در حوزه تولید در تحقق شعار جهش تولید اقتصاد مقاومتی در خط مقدم قرار دارند.

وی خدمت بی‌منت به مردم را برگرفته از روحیه بسیج دانست و ادامه داد: دانش آموزان بسیجی امروزه با آگاهی و تعهد، اخلاق مداری و علم اندوزی مدافع حریم اسلام، انقلاب و ولایت فقیه هستند و در برابر توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان با هوشیاری کامل عمل می‌نمایند.