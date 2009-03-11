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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴

دهمین نشست اکو آغاز شد ؛

انتخاب دکتر احمدی نژاد به عنوان دهمین رئیس اجلاس اکو

انتخاب دکتر احمدی نژاد به عنوان دهمین رئیس اجلاس اکو

همزمان با آغاز دهمین اجلاس سران اکو، دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس این اجلاس انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر،در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) که دقایقی پیش در مجموعه سعدآباد تهران آغاز به کار کرد، پس از سخنان الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان به عنوان نهمین رئیس این اجلاس، دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس دهمین اجلاس سران اکو انتخاب شد.

رئیس جمهور کشورمان قرار است تا دقایقی دیگر در زمینه همکاریهای اکو و همچنین مسائل مختلف منطقه ای و به خصوص بحران اقتصادی جهان به ایراد سخنرانی بپردازد.

در این اجلاس روسای جمهور ایران، افغانستان، آذربایجان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه و ترکمنستان حضور دارند.

همچنین در این اجلاس معصوم اف نخست وزیر قزاقستان و دانیار حسین اف معاون نخست وزیر قرقیزستان نیز حضور دارند.

در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان اقتصادی اکو نمایندگانی از سازمان های مختلف بین المللی نیز حاضرند.

کد مطلب 847723

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