ادعاهای آمریکا درباره تلاش برای تحقق صلح در یمن، فریبکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد النعیمی» عضو شورای عالی سیاسی یمن سخنانی را در خصوص ادعاهای آمریکا برای تحقق صلح در این کشور مطرح کرد. عضو شورای عالی سیاسی یمن در این خصوص تصریح کرد: ادعاهای دروغین آمریکا درباره تلاش برای تحقق صلح در یمن، فریبکاری است.

این مقام یمنی در ادامه اظهارات خود گفت: در واقع، آمریکایی‌ها با مطرح کردن ادعاهایی از این دست به دنبال فریب افکار عمومی هستند. وی همچنین خاطر نشان کرد: هدف دیگری که آمریکایی‌ها از رهگذر مطرح کردن ادعاهای دروغین خود دنبال می‌کنند، سرپوش گذاشتن بر جنایت‌هایشان در یمن است.

چندی پیش نیز «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن به اظهارات مقامات ایالات متحده آمریکا پیرامون لزوم تحقق صلح در این کشور واکنش نشان داد. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن تصریح کرد: اظهارات آمریکایی‌ها پیرامون صلح در یمن تنها جنبه تبلیغاتی دارد. آنها تنها در رسانه‌ها اینگونه سخن می‌گویند و در عمل، کاری انجام نمی‌دهند.

محمد علی الحوثی خود یادآور شد: ما تاکنون هیچ گام عملی از سوی ایالات متحده آمریکا برای برقراری صلح در یمن ندیده‌ایم. آمریکایی‌ها در حملات نظامی به یمن و محاصره مردم این کشور نقش دارند.

وی گفت: آمریکا گزینه جنگ را در یمن در اولویت قرار داده است و در عین حال تظاهر به صلح می‌کند. ایجاد تحریم‌های جدید با ادعای برقراری صلح در یمن مانع برقراری هرگونه صلح در یمن می‌شود و ثمر و فایده‌ای ندارد.