به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، انتخاب میزبان مسابقات تنیس روی میز ۲۰۲۴ قهرمانی جهان در مجمع فدراسیون جهانی انجام شد.

برای تعیین میزبان این دوره رقابت ها کشورهای آرژانتین، هند و کره جنوبی میزبان شده بودند که البته از میان آنها هندی ها انصراف دادند.

در رأی گیری انجام شده میان دو کشور آرژانتین و کره جنوبی هم کشور کره جنوبی ۶۷ درصد آرای موافق را به خود اختصاص داد و سهم آرژانتین ۳۳ درصد آرای موافق شد.

بدین ترتیب کشور کره جنوبی به عنوان میزبان مسابقات تنیس روی میز ۲۰۲۴ قهرمانی جهان انتخاب شد. این رقابت ها در شهر بوسان برگزار می شود.