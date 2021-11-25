برگزار دعای ندبه در آستان امامزاده حسن (ع) کرج

ابراهیم نوروزی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته بسیج یادآور ایثار و از خود گذشتگی بسیجیان از بدو تشکیل تا به امروز است، اظهار کرد: توجه به نقش بسیج در ترویج فرهنگ انتظار به ویژه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب که همان ایجاد زمینه و بستر حاکمیت حضرت مهدی موعود (عج) است، باید به صورت مستمر صورت گیرد.

وی بیان کرد: در این راستا دعای پرفیض ندبه در آخرین روز از هفته بسیج و در سالروز تشکیل این نهاد مبارک مردمی و انقلابی در سراسر استان برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج مداحان استان البرز تصریح کرد: دعای پرفیض ندبه در کرج با حضور مردم بسیجی، خیل منتظران حضرت ولی عصر (عج) از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: قرائت آیاتی از کلام الله مجید، سخنرانی حجت‌الاسلام میلانی‌نژاد و قرائت دعای ندبه با نوای حاج زین‌العابدین غلام از جمله برنامه‌های این مراسم است.

وی متذکر شد: این مراسم پر فیض و معنوی به طور زنده از شبکه استانی البرز و شبکه سراسری شما پخش می‌شود.