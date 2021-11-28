جامعه روحانیت در مناطق مختلف مازندران فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شنبه شب در گردهمایی روحانیون بخش کلیجانرستاق با بیان اینکه روحانیت باید دارای تشکیلات و تشکل داشته باشند، افزود: این تشکلها باید در قالب تشکیلات بزرگ شهرستانی در کنار هم فعالیت کنند.
وی با تاکید بر تشکیل جامعه روحانیت در شهرهای استان از جمله ساری خواستار پیگیری در این زمینه شد و گفت: اگر همپای مردم زمان و جامعه خود پیش نرویم مسلماً نمیتوانیم هادی باشیم از این رو اطلاعات ما باید به روز باشد.
وی ادامه داد: عقل و عقلانیت سبب توفیق و موفقیت انسان در کارها میشود و همچنین باید به اخلاق در جامعه توجه ویژه ای شود.
آیت الله لائینی با اظهار اینکه انسان باید از منطق و استدلال محکم برخوردار باشد، افزود: استدلال و منطق عقل را آرام میکند اما اخلاق سبب جذب دلها و قلوب مردم میشود.
امام جمعه ساری داشتن اخلاق نیکو را در کار تبلیغ امری مهم و ضروری برشمرد و گفت: علم، عقل و اخلاق به عنوان سه مثلث طلایی سبب تحول جامعه میشود و روحانیون به عنوان وارثان انبیا باید خود را به آن تجهیز کنند.
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