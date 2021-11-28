بیمارستان جدید تکاب به بهره برداری کامل رسید

عباس بایرام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با انتقال تجهیزات بیمارستان شهدا به بیمارستان جدید این مرکز درمانی آغاز به کار کرد، افزود: بیمارستان جدید در حال حاضر با تمام توان و با تمامی بخش‌های فعال خود در محل جدید شروع به کار کرده و آماده ارائه خدمات به مردم شهرستان است.

وی ادامه داد: خدمات بیمارستان جدید با تکمیل ساختمان سی تی اسکن و نصب دستگاه مربوطه که در بیمارستان است تکمیل شده و کلیه نیازهای بیمارستانی را در حد خود جوابگو خواهد بود.

بایرام زاده اضافه کرد: بیمارستان شهدای شهرستان در حال حاضر با پذیرش و مداوای بیماران کرونایی به این امر اختصاص یافته و در کنار آن در تلاشیم به زودی بخشی از بیمارستان را نیز به بخش روان پزشکی تبدیل و راه اندازی کنیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تکاب گفت: برای سهولت پذیرش بیماران دیالیزی و به علت عدم وجود بخش دیالیز در بیمارستان جدید شهرستان، بخش دیالیز همچنان در بیمارستان شهدا تکاب به فعالیت خود ادامه خواهد داد و بیماران دیالیزی جهت مداوا به بیمارستان شهدا (همان بیمارستان قدیم) مراجعه کنند.

بایرام زاده عنوان کرد: بیمارستان جدید تکاب در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع با زیربنای ۹ هزار و ۴۰۰ مترمربع توسط سازمان مجری ساختمان‌های دولتی وزارت راه و شهرسازی احداث و تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده و برای تکمیل و بهره برداری از آن ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی یادآور شد: با تکمیل و تجهیز کامل بیمارستان جدید تکاب پیش بینی می‌شود با اتمام و بهره برداری کامل این بیمارستان نه تنها مشکلات درمانی مردم این شهرستان برطرف می‌شود بلکه بخشی از نیازهای بخش سلامت و درمان شهرهای جنوب آذربایجان‌غربی نیز رفع خواهد شد.

این بیمارستان خردادماه سال جاری به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شده بود اما به دلیل عدم تجهیزات کامل فعالیت نمی‌کرد که با انتقال تجهیزات بیمارستان شهدای این شهرستان فعالیت آن به صورت کامل به بهره برداری رسید.

تکاب با ۸۱ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع است، بر اساس اعلام وزارت کشور جزو یکی از ۳۱ شهرستان محروم و کم‌برخوردار کشور به شمار می‌رود.