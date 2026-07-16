رحمانی: ظرفیت معادن تکاب باید مستقیم در خدمت رفاه مردم قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در آیین رونمایی از تجهیزات جدید بیمارستان مهر امام علی(ع) شهرستان تکاب، با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت معادن باید مستقیم در خدمت رفاه مردم قرار گیرد، افزود: تجهیز مراکز درمانی تکاب از محل حقوق دولتی معادن، تحقق یکی از مطالبات دیرینه مردم این شهرستان بوده و امروز درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات درمانی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان هزینه می‌شود.

استاندار آذربایجان‌ غربی گفت: بهره‌برداری از تجهیزات جدید پزشکی در تکاب، نماد بازگشت حقوق دولتی معادن به مردم و گامی موثر در ارتقای خدمات درمانی، توسعه زیرساخت‌ها و تحقق عدالت در این شهرستان است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر تکاب در حوزه معدن، سرمایه‌گذاری و تولید، خاطرنشان کرد: مدیریت استان با فراهم‌سازی بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و تکمیل زنجیره ارزش معادن، مسیر توسعه این شهرستان را با جدیت دنبال می‌کند و آینده‌ای روشن در انتظار تکاب خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این استان از امن‌ترین استان‌های کشور برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی است، افزود: توسعه راه‌های ارتباطی، ارتقای فضاهای آموزشی، تقویت زیرساخت‌ های بهداشتی و درمانی و اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها با هدف افزایش رضایت‌مندی مردم با قدرت ادامه دارد و امروز تکاب در مسیر توسعه قرار گرفته و دیگر شهرستانی محروم نیست.

رحمانی همچنین با اشاره به آثار تجهیز بیمارستان مهر امام علی(ع)، اضافه کرد: توسعه امکانات درمانی شهرستان، دسترسی مردم به خدمات تخصصی را افزایش داده و نیاز به مراجعه بیماران به سایر شهرستان‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

وی با بیان اینکه خدمت صادقانه، پاسخگویی به مطالبات مردم و توزیع عادلانه امکانات در سراسر استان، رویکرد اصلی مدیریت آذربایجان‌غربی است، افزود: همه ظرفیت‌های استان برای شتاب‌بخشی به روند توسعه شهرستان تکاب به کار گرفته خواهد شد.

رونمایی از تجهیزات پیشرفته پزشکی بیمارستان شهرستان تکاب

آیین رونمایی از تجهیزات پیشرفته پزشکی بیمارستان مهر امام علی (ع) شهرستان تکاب با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در این بیمارستان برگزار شد.

تجهیزات پیشرفته پزشکی بیمارستان مهر امام علی (ع) شهرستان تکاب با پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی و با مشارکت و مسئولیت اجتماعی معدن طلای زرشوران تأمین و خریداری شده است؛ اقدامی که در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بخش معدن و حمایت از ارتقای خدمات درمانی منطقه صورت گرفته و نقش مؤثری در افزایش کیفیت خدمات پزشکی به مردم شهرستان خواهد داشت.

در این مراسم ۵ دستگاه دیالیز، یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته، ۲ دستگاه فتال مانیتورینگ، ۲ دستگاه انکوباتور و ۹ دستگاه اتوکلاو به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال که از محل اعتبارات حقوق دولتی معادن تامین شده است، رونمایی و در اختیار بیمارستان مهر امام علی(ع) تکاب قرار گرفت.