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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

اتوکلاو جدید در بیمارستان شهدای بندرلنگه نصب شد

اتوکلاو جدید در بیمارستان شهدای بندرلنگه نصب شد

بندرعباس - با نصب دستگاه اتوکلاو پیشرفته بخش استریلیزاسیون بیمارستان شهدای بندرلنگه نوسازی و تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین کمالی رئیس بیمارستان شهدای بندرلنگه از تجهیز بخش استریلیزاسیون (CSR) این مرکز درمانی به یک دستگاه اتوکلاو جدید خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ارتقای ایمنی، بهداشت و کیفیت خدمات بیمارستان انجام شده است.

وی با اشاره به فرسودگی تجهیزات پیشین، افزود: دستگاه جدید با ظرفیت ۵۵۰ لیتر و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال خریداری و به بیمارستان تحویل داده شده است که پس از جانمایی، عملیات نصب و راه‌اندازی آن در بخش CSR آغاز می‌شود.

رئیس بیمارستان شهدای بندرلنگه، تأکید کرد: این تجهیز نقش مهمی در استریل‌سازی ابزارهای پزشکی و پیشگیری از انتقال عفونت در محیط‌های درمانی دارد.

کمالی خاطرنشان کرد: اعتبار خرید این دستگاه از محل منابع دولتی و با پیگیری احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، و حمایت دانشگاه علوم پزشکی استان تأمین شده است.

کد مطلب 6645491

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