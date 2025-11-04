اتوکلاو جدید در بیمارستان شهدای بندرلنگه نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین کمالی رئیس بیمارستان شهدای بندرلنگه از تجهیز بخش استریلیزاسیون (CSR) این مرکز درمانی به یک دستگاه اتوکلاو جدید خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ارتقای ایمنی، بهداشت و کیفیت خدمات بیمارستان انجام شده است.

وی با اشاره به فرسودگی تجهیزات پیشین، افزود: دستگاه جدید با ظرفیت ۵۵۰ لیتر و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال خریداری و به بیمارستان تحویل داده شده است که پس از جانمایی، عملیات نصب و راه‌اندازی آن در بخش CSR آغاز می‌شود.

رئیس بیمارستان شهدای بندرلنگه، تأکید کرد: این تجهیز نقش مهمی در استریل‌سازی ابزارهای پزشکی و پیشگیری از انتقال عفونت در محیط‌های درمانی دارد.

کمالی خاطرنشان کرد: اعتبار خرید این دستگاه از محل منابع دولتی و با پیگیری احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، و حمایت دانشگاه علوم پزشکی استان تأمین شده است.