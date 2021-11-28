مرمت بازار تاریخی در بلاد شاپور دهدشت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم دادی نژاد افزود: این بازار تاریخی بعد از مرمت باهدف ایجاد اشتغالزایی برای مردم و رونق صنعت گردشگری در شهرستان کهگیلویه به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار میشود.
وی بیان داشت: اقدامات خوبی برای ساماندهی بافت تاریخی دهدشت انجامشده و احیای مسجد تاریخی مورک، واگذاری مجموعه کاروانسرا به بخش خصوصی، مرمت خانه تاریخی کهزادی و اجرای شش برج نوری در بافت تاریخی ازجمله اقدامات صورت گرفته در این بافت است.
دادی نژاد تصریح کرد: کاوش و آواربرداری ارگ بافت تاریخی، کاوش و آواربرداری گذر پشت کاروانسرا، احداث پارک مسجد ابوذر مرمت حجرههای کاروانسرا، مرمت حجرههای امامزاده جابر (ع)، سمپاشی مجموعه بلاد شاپور و تدوین و آمادهسازی ثبت جهانی شهر تاریخی دهدشت از دیگر اقدامات انجامشده برای ساماندهی بافت تاریخی دهدشت است.
وی افزود: بافت قدیمی بلاد شاپور با ۳۷ هکتار وسعت یکی از بزرگترین بافتهای تاریخی کشور است و برای ساماندهی، احیا، ترمیم و آواربرداری بافت تاریخی شهر دهدشت ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است
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