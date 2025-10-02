به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه بر اساس اطلاع‌رسانی فرمانداری کهگیلویه، قرار بود صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بدو ورود به شهرستان، در جلسه شورای اداری شرکت کند و سپس از بافت تاریخی دهدشت بازدید داشته باشد اما برخلاف این برنامه، وزیر و همراهانش ابتدا به بازدیدی چراغ‌خاموش از بافت رفتند و باعث شدند خبرنگاران، مهمانان و اعضای شورای اداری بیش از یک‌ساعت در سالن اجتماعات منتظر بمانند.

این تغییر برنامه و بازدید غیررسمی از بافت تاریخی، در حالی رخ داد که وضعیت این مجموعه سال‌هاست در رکود و بی‌توجهی به سر می‌برد. با وجود ظرفیت عظیم گردشگری، بافت تاریخی دهدشت نه ساماندهی شده و نه میزبان گردشگر بوده است.

اقدام وزیر میراث فرهنگی برای بازدید بدون حضور رسانه‌ها، بیش از آن‌که نشانه‌ای از دقت باشد، به‌نظر می‌رسد تلاشی برای دور زدن نقدها و پنهان کردن کم‌کاری‌ها در حوزه حفاظت و احیای میراث باشد.

صالحی امیری از روز چهارشنبه به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده و بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های شهر تاریخی دهدشت یکی از محورهای این سفر اعلام شده است.

اما اگر این بررسی‌ها بدون شفافیت، تعامل با رسانه‌ها و پاسخ به مطالبه‌گری عمومی انجام شود، آیا می‌توان امیدی به تحول در وضعیت بافت تاریخی داشت؟!

شهر تاریخی بلاد شاپور بر اساس دست‌نوشته‌های تاریخی به دستور اردشیر بابکان و به یاد فرزندش شاپور، بلاد شاپور نام گرفت، در ضلع جنوبی شهر کنونی دهدشت به وسعت ۳۴ تا ۴۰ هکتار قرار گرفته است.

در سندی که از عصر شاه عباس صفوی در سال ۱۰۸۶ هجری قمری به جا مانده نام این شهر قریه‌الدشت بوده که در زمان حکومت سلجوقیان به اوج رونق خود رسیده است.

شهری مذهبی و تجاری که در آمیختگی هنر و مذهب سبب خلق شاهکارهای شگفت‌انگیزی در آن شده است و وجود ۷ امامزاده، ۲ مدرسه، یک کاروانسرا، ۴ مسجد، بازاری بزرگ و منازل مسکونی گواه بر این مطلب است.

بلادشاپور در ۲۷ مرداد سال ۱۳۶۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و هم اکنون پرونده آن برای ثبت در یونسکو در دست بررسی است.

این بافت همچنین به دلیل وجود بارگاه ۷ امامزاده در آن، به شهر هفت گنبد نیز مشهور است.