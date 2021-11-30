به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، احمد اسکندری نسب با اشاره به اینکه آموزش در مدارس استان کرمان صرفاً مجازی و اختیاری نیست، گفت: دانش آموزان مدارس پر جمعیت باید بر اساس تصمیم شورای مدرسه از یک روز تا سه روز در مدارس حضور داشته باشند.

وی افزود: تمامی مدارس فنی و حرفه‌ای از ابتدای مهرماه آموزش را به صورت حضوری آغاز کرده‌اند و مدارس متوسطه دوره اول از ۱۵ آبان بازگشایی شده‌اند و پذیرای حضور دانش آموزان در مدارس هستند.

اسکندری نسب با اشاره به اینکه از اول آذرماه، مدارس ابتدایی و متوسطه اول با برنامه و الگویی که برای مدارس تدوین شده است، به صورت حضوری بازگشایی شده‌اند، تصریح کرد: فاصله گذاری اجتماعی همراه با گروه‌بندی دانش‌آموزان و همچنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس لحاظ می‌شود و به خانواده‌ها هم توصیه می‌کنیم دانش‌آموزان را حتماً با ماسک به مدرسه بفرستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه بعضی از والدین برای حضور دانش آموزان در مدارس مقاومت می‌کنند، بیان داشت: روزانه مدارس استان کرمان با کمک مراقبین سلامت ادارات و تیمی متشکل از ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش، علوم پزشکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا نگرانی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان ایجاد نشود.

۹۸ درصد دانش آموزان کرمان علیه کرونا واکسینه شده‌اند

احمد اسکندری نسب در پاسخ به اینکه آیا حضور در مدرسه اختیاری است؟ گفت: الگوی حضور و اینکه دانش‌آموزان یک روز، دو روز یا سه روز در مدرسه باشند در اختیار منطقه و مدرسه است؛ اما به طور کلی حضور دانش‌آموزان براساس شرایط مدارس است و در واقع تفاوتی بین آموزش حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای شرکت در کلاس نیست و در این میان اگر دانش‌آموزی بیمار شد و علائم سرماخوردگی داشت می‌تواند تا زمان بهبودی در مدرسه حضور نیابد.

وی بیان کرد: تمام شرایط مدارس استان در سامانه جامع فرهنگیان مدارس ارزیابی شده و تمام مدارس مجوز بازگشایی را دریافت کرده‌اند.

اسکندری نسب با بیان اینکه ۹۸ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله علیه ویروس کرونا واکسینه شده‌اند، گفت: حدود ۹۸ درصد معلمان نیز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و تمام مدارس بر اساس شرایط مدارس باز هستند.

وی با بیان اینکه به مدارس توصیه شده که جلسات اولیا و مربیان را تشکیل دهند و با رویکرد اقناعی خانواده‌ها، کار را دنبال کنند، گفت: رویکرد ما بازگشایی آرام و تدریجی است و باید تلاش کرد نگرانی خانواده‌ها نیز برطرف شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه دانش آموزان برای آموزش حضوری استقبال خوبی کرده‌اند، گفت: به همه دانش‌آموزان و همکاران توصیه می‌شود که برای دریافت واکسن کرونا هر چه زودتر اقدام کنند.