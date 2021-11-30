  1. استانها
  2. کرمان
۹ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

برخی والدین کرمانی برای حضور دانش آموزان در مدارس مقاومت می‌کنند

برخی والدین کرمانی برای حضور دانش آموزان در مدارس مقاومت می‌کنند

کرمان - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه بعضی از والدین برای حضور دانش آموزان در مدارس مقاومت می‌کنند، گفت: برای رفع نگرانی‌های والدین تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، احمد اسکندری نسب با اشاره به اینکه آموزش در مدارس استان کرمان صرفاً مجازی و اختیاری نیست، گفت: دانش آموزان مدارس پر جمعیت باید بر اساس تصمیم شورای مدرسه از یک روز تا سه روز در مدارس حضور داشته باشند.

وی افزود: تمامی مدارس فنی و حرفه‌ای از ابتدای مهرماه آموزش را به صورت حضوری آغاز کرده‌اند و مدارس متوسطه دوره اول از ۱۵ آبان بازگشایی شده‌اند و پذیرای حضور دانش آموزان در مدارس هستند.

اسکندری نسب با اشاره به اینکه از اول آذرماه، مدارس ابتدایی و متوسطه اول با برنامه و الگویی که برای مدارس تدوین شده است، به صورت حضوری بازگشایی شده‌اند، تصریح کرد: فاصله گذاری اجتماعی همراه با گروه‌بندی دانش‌آموزان و همچنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس لحاظ می‌شود و به خانواده‌ها هم توصیه می‌کنیم دانش‌آموزان را حتماً با ماسک به مدرسه بفرستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه بعضی از والدین برای حضور دانش آموزان در مدارس مقاومت می‌کنند، بیان داشت: روزانه مدارس استان کرمان با کمک مراقبین سلامت ادارات و تیمی متشکل از ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش، علوم پزشکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا نگرانی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان ایجاد نشود.

۹۸ درصد دانش آموزان کرمان علیه کرونا واکسینه شده‌اند

احمد اسکندری نسب در پاسخ به اینکه آیا حضور در مدرسه اختیاری است؟ گفت: الگوی حضور و اینکه دانش‌آموزان یک روز، دو روز یا سه روز در مدرسه باشند در اختیار منطقه و مدرسه است؛ اما به طور کلی حضور دانش‌آموزان براساس شرایط مدارس است و در واقع تفاوتی بین آموزش حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای شرکت در کلاس نیست و در این میان اگر دانش‌آموزی بیمار شد و علائم سرماخوردگی داشت می‌تواند تا زمان بهبودی در مدرسه حضور نیابد.

وی بیان کرد: تمام شرایط مدارس استان در سامانه جامع فرهنگیان مدارس ارزیابی شده و تمام مدارس مجوز بازگشایی را دریافت کرده‌اند.

اسکندری نسب با بیان اینکه ۹۸ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله علیه ویروس کرونا واکسینه شده‌اند، گفت: حدود ۹۸ درصد معلمان نیز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و تمام مدارس بر اساس شرایط مدارس باز هستند.

وی با بیان اینکه به مدارس توصیه شده که جلسات اولیا و مربیان را تشکیل دهند و با رویکرد اقناعی خانواده‌ها، کار را دنبال کنند، گفت: رویکرد ما بازگشایی آرام و تدریجی است و باید تلاش کرد نگرانی خانواده‌ها نیز برطرف شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه دانش آموزان برای آموزش حضوری استقبال خوبی کرده‌اند، گفت: به همه دانش‌آموزان و همکاران توصیه می‌شود که برای دریافت واکسن کرونا هر چه زودتر اقدام کنند.

کد مطلب 5364257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
      2 0
      پاسخ
      اون وقت بچه های زیر 12 سال که واکسن نزدن چی؟ کدوم تیم پزشکی؟ مدارستون دارن پول موادضدعفونی رو از والدین میگیرن.
    • علی IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ما بچه ها رو با ماسک میفرستیم مدرسه ولی رعایت نمیشه تو مدرسه امسال هم مجازی کنید ما تا این شرایط هست اصلا خیالمون راحت نمیشه با شیوع امیکرون نگرانیمون بیشتر هم میشه کار عاقلانه ومنطقی بکنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها