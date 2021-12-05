کشت نهال حرا در استان هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز کرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جنگل‌های مانگرو درمناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری زمین به صورت کمربندی د ر عرضهای جغرافیایی مشخص ۲۰-۲۸ د رجه مستقر شده و به صورت جوامع جنگلی اغلب یکدست و خالص هستند.

وی افزود: این جنگل‌ها در قاره آمریکا، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وجود دارند. طبق آمار فائو (FAO) سطح کل جنگل‌های مانگرو در جهان ۵۳۰.۱۳۰ میلیون هکتار برآورد شده، تنها ۵۵ کشور در دنیا و در آسیا نیز فقط ۱۴ کشور واجد سطوح وسیعی از جنگل‌های هستند.

کرد تاکید کرد: ازنظر وسعت جنگل‌های مانگرو ایران در دنیا رتبه ۴۳ را دارد. که سطح این جنگل‌های دراستان هرمزگان بالغ بر ۲۰۰۰۰ هکتار بوده که درمیان کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشترین سطح جنگل‌های طبیعی مانگرو در ایران موجود است.

رئیس اداره جنگل منابع طبیعی هرمزگان گفت: کاربرد و اهمیت جنگل‌های مانگرو برای حفاظت از سواحل دربرابر امواج و طوفان‌های دریایی، سرسبزی سواحل وکرانه های خلیج فارس و دریای عمان، کاهش آلودگی آب دریاها، محلی امن برای زیست پرندگان و سایر جانوران، تعدیل دمای محیط سواحل، محل تکثیر آبزیان و مستعد ترین نقاط به منظور توسعه گردشگری و اکوتوریسم است.

وی در خصوص رویشگاه‌های طبیعی جنگل‌های مانگرو در سواحل استان هرمزگان هم افزود: در استان هرمزگان درخورها و مصب رودخانه‌های فصلی و دائمی این جنگل‌ها پراکنش دارند، رویشگاه‌های طبیعی جنگل‌های مانگرو از غرب به شرق استان منطقه سایه خوش شهرستان بندرلنگه، منطقه بندر پل شهرستان خمیر، در منطقه خور خوران شهرستان قشم درمنطقه خور تاسبر شهرستان بندرعباس،،منطقه تیاب وکلاهی شهرستان میناب، منطقه خورآذینی شهرستان سیریک، منطقه کوه مبارک شهرستان جاسک بطور طبیعی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان هرمزگان در سال ۱۴۰۰ در قالب طرح مدیریت پایدار جنگل‌های ساحلی (مانگرو) در حال انجام پروژه تأمین، کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا درخورها و سواحل شهرستان‌های ساحلی استان به شرح ذیل می‌باشد.

گفتنی است؛ شهرستان جاسک ۹۵۰ هکتار، سیریک ۲۵۰، جاسک ۹۵۰، سیریک ۲۵۰، میناب ۴۰۰، بندرعباس ۱۲۵، بندر خمیر ۱۲۵، قشم ۱۲۵، بندرلنگه ۱۲۵، جمعاً ۲۱۰۰ می‌باشد.