به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نورموسوی با اشاره به چهارم مرداد روز جهانی جنگلهای مانگرو اظهارکرد: جنگل‌های ساحلی هرمزگان با گستره‌ای بیش از ۸۰۰ هزار هکتار، از پارسیان در غرب تا جاسک در شرق استان امتداد یافته‌اند و به‌عنوان یک سد طبیعی مؤثر در برابر ریزگردها و سیلاب‌های مخرب شناخته می‌شوند.

وی با بیان اینکه این جنگل‌ها در مناطق جزر و مدی خلیج فارس و دریای عمان شکل گرفته‌اند، گفت: این عرصه‌ها زیستگاه گونه‌های ارزشمند و کم‌نظیر گرمسیری هستند و نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک و تنوع زیستی استان دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با هشدار نسبت به پیامدهای تخریب جنگل‌های ساحلی تصریح کرد: تداوم تخریب این جنگل‌ها می‌تواند پیامدهای جدی زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد و در صورت بی‌توجهی، احتمال بروز شرایطی مشابه استان‌های غربی کشور از نظر ریزگردها در هرمزگان وجود دارد.

وی همچنین به جایگاه ویژه استان هرمزگان در سطح کشور از نظر وسعت جنگل‌های مانگرو اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۵ هزار هکتار از جنگل‌های استان را جنگل‌های مانگرو شامل می‌شوند که این استان را در رتبه نخست کشور از نظر وسعت این جنگل‌ها قرار داده است.