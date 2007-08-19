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۲۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۰۸

کاهش 25 درصدی مصرف بنزین با معاینه فنی خودرو

کاهش 25 درصدی مصرف بنزین با معاینه فنی خودرو

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: معاینه فنی دقیق و منظم خودرو حدود 18 تا 25 درصد در کاهش مصرف بنزین تاثیر گذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اکباتانی با تاکید بر اینکه معاینه فنی و تنظیم موتور خودرو باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش کارآیی خودرو می شود گفت: تنظیم موتور خودرو با توجه به حجم سیلندر چه در خودروهای کاربراتوری و چه در خودروهای انژکتوری مصرف بنزین را کاهش می دهد.

وی با تاکید بر اهمیت مراجعه به مراکز معاینه فنی به ویژه برای خودروهایی که رانندگان آنها قصد مسافرت دارند تصریح کرد: اطمینان از ایمنی و سلامت خودرو به منظور انجام یک سفر دلپذیر در آخرین ماه تعطیلات تابستانی از نتایج مراجعه به مراکز معاینه فنی است.

مدیر عامل  ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به اینکه معمولا در دو سال نخست تولید خودرو نیازی به انجام معاینه فنی نیست افزود : پس از این زمان مراجعه مرتب به مراکز معاینه فنی موجب افزایش عمر خودرو و آرامش خاطر رانندگان خودرو می شود.

کد مطلب 536915

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