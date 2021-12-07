نشست معاونان وزرای راه ایران و آذربایجان در آستارا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی‌ها برای ساخت پل مرزی مشترک اتومبیل رو در شهر مرزی آستارا و بر روی رودخانه آستاراچای به عنوان سومین پل مرزی با معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون توسعه دیجیتال و حمل و نقل وزیر راه جمهوری آذربایجان و کارشناسان دو کشور در حوزه‌های گمرک، محیط زیست، مرزبانی اقتصادی بعد از ظهر سه شنبه در آستارا برگزار شد.

معاون وزیر راه جمهوری آذربایجان در این نشست با اشاره به اینکه روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بر اساس اصل برادری، دوستی و حسن همجواری برقرار است، اظهار کرد: دولت آذربایجان عملیات احداث اتوبان باکو - آستارا را در دستور کار قرار داده بود که به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها به بهره برداری رسیده است.

رحمان همات اف، افزود: در این نشست باید متخصصان حوزه‌های مختلف هر کشور، مسائل مرتبط با اتصال اتوبان باکو به اتوبان قزوین - رشت از طریق مرز آستارا را به شکل کامل و همه جانبه بررسی کنند.

گفتنی است پیش از آغاز این نشست کارشناسان دو کشور از محل ساخت پل مرزی اتومبیل رو بر روی رودخانه مرزی آستاراچای، پل بین المللی ریلی و همچنین بارانداز ریلی آستارا - آستارا بازدید کردند.