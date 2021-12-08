فاز اول راه روستایی گلیداغ - قرناوه در مراوه تپه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست راه روستایی گلیداغ - قرناوه به سمت مراوه تپه به طول ۶ کیلومتر عصر سه شنبه با حضور مدیرعامل بنیاد علوی به بهره برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان در این مراسم گفت: بهر ه برداری کامل این پروژه مسیر گلیداغ - قرناوه به سمت مراوه تپه را ۲۵ کیلومتر نزدیک تر می‌کند.

مهدی میقانی با اشاره به اینکه طول قرارداد پروژه هشت کیلومتر است که ۶ کیلومتر آن (قطعه دوم مسیر) آسفالت شده، اظهار کرد: اجرای این پروژه از سال ۹۹ با همت و مشارکت‌های مالی مردمی و علمای منطقه و همیاری بنیاد علوی، فرماندار و نمایندگان مجلس در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شد.

وی، میزان رقم ریالی هزینه شده برای اجرای این ۶ کیلومتر را ۶٫۳ میلیارد تومان بیان و اظهار امیدواری کرد که باقیمانده این پروژه هم در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.