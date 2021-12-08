جشن میلاد حضرت زینب(س) در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مراسم جشن حرم مطهر بانوی کرامت به مناسبت میلاد حضرت زینب سلام الله علیها از سوی روابط عمومی و تبلیغات این مطهر بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش پنجشنبه شب در شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها بعد از نماز مغرب و عشا مراسمی با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین احمد لقمانی و مولودی خوانی و قرائت دعای کمیل توسط حسن شالبافان در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

در صبح میلاد حضرت زینب سلام الله علیها نیز از ساعت ۶ بامداد مراسمی با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین علی نظری‌منفرد و قرائت دعای ندبه توسط عباس حیدرزاده بر قرار خواهد بود که به صورت زنده از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

جمعه شب نیز به مناسبت شام میلاد حضرت زینب سلام الله علیها بعد از نماز عشا مراسمی با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین بندانی نیشابوری و مداحی سیدرضا تحویلدار برگزار خواهد شد.

گفتنی است مراسم شب و شام میلاد همراه با اجرای سرود، تواشیح و مسابقه و اهدای متبرکات فاطمی به برگزیدگان خواهد بود.

همچنین در شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها ویژه برنامه رسانه‌ای «قرار» از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، ساعت ۲۱ در شبکه پنج سیما به صورت زنده پخش خواهد شد.