خیز بلند قیمت میوه و آجیل در آستانه یلدا/کمبود نظارت ها محسوس است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هرسال و در شب ۳۰ آذرماه، به عنوان بلندترین شب سال، ایرانیان گردهم می آیند، تا این شب را با کنار هم باشند، اما در دو سال گذشته و با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم دوری از تجمعات شاهد برگزاری مجازی مراسم و گردهمایی‌های یلدا بودیم.

در سال جاری، اما با کاهش کرونا و برگزاری تجمعات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اشتیاق مردم به جمع شدن دور هم در این شب بیشتر شده است، حال با نزدیک شدن به شب یلدا شاهد افزایش قیمت انواع میوه و آجیل در بازار به بهانه بلندترین شب سال هستیم، اما در این میان گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، که قیمت‌ها از نرخ‌های مصوب بالاتر است.

این افزایش قیمت‌ها سبب ایجاد نگرانی و گلایه‌هایی در شهروندان شده است، تا جایی که یکی از اهالی پاکدشت، با بیان اینکه دو سال به دلیل کرونا شب یلدایی نداشتیم و در سال جاری نیز گرانی مانع از برگزاری مراسم شب یلدا است، به خبرنگار مهر گفت: شما با یک حساب سر انگشتی متوجه می‌شوید، که جمع شدن ۲۰ نفر دور هم برای شب یلدا حداقل پنج میلیون تومان خرج بر می‌دارد.

وی که فردی میانسال بود و خود را محسن معرفی کرد، افزود: ما کارگر هستیم، نه دلالیم و نه درآمدهای عجیب و غریب داریم، اما به عنوان برادر بزرگ‌تر پذیرای خواهر و برادران کوچکترم در شب یلدا هستم، اما واقعاً با این مخارج سنگین مانده ام، که چه کاری باید کرد.

این شهروند پاکدشتی در خصوص عدم نظارت بر قیمت‌ها در بازار نیز گفت: متأسفانه یا نظارتی بر قیمت‌ها نیست و یا برخورد با اقدامات غیرقانونی آن قدر پشیمان کننده نیست، که متخلفان را از این اقدام برحذر دارد.

قیمت انار دو برابر شده است / ‏‬آجیل بیش از ۵ برابر

یکی از فروشندگان میوه شهرری در خصوص تغییر قیمت‌های میوه در بازار به خبرنگار مهر گفت: قیمت هندوانه و انار، این روزها افزایش زیادی داشته اند، سال گذشته بهترین انار درجه یک کیلویی ۲۵ هزار تومان بود، اما در سال جاری تاکنون انار کیلویی ۴۵ الی ۵۰ هزار تومانی نیز در بازار هست، که البته همچنان روند افزایش قیمت‌ها تا شب چله مشاهده می‌شود.

وی افزود: این افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضا است و ما هم میوه‌ها را گران‌تر از روزهای معمولی می خریم و این نیست، که میوه فروش‌ها و مغازه داران قصد سو استفاده از بازار را داشته باشند، به نظر می‌رسد، مانند شب عید، باید برای ایامی مانند شب یلدا نیز میوه‌های مناسب توسط ستاد تنظیم بازار توزیع شود، تا سبب تعادل در قیمت‌ها شود.

طبق گفته رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار، قیمت آجیل با باسولق حداقل ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر ۲۵۰ هزار تومان و بدون باسولق حداقل ۱۸۰ هزار تومان و حداکثر ۲۷۵ هزار تومان است. هرچند خود این قیمت‌ها محدوده وسیعی را در بر می‌گیرد، اما بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، که واحدهای صنفی قیمت‌های بالاتری نسبت به همین نرخ عیر شفاف و نصفه و نیمه مصوب آجیل و خشکبار ارائه می‌کنند.

یکی از شهروندان پردیسی که در حال خرید آجیل بود، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قیمت آجیل اظهار داشت: در حال حاضر در مغازه‌ها پسته کمتر از کیلویی ۲۸۰ هزار تومان نیست، بادام هندی نیز هر کیلو کمتر از ۳۵۰ هزار تومان نیست و قیمت فندق نیز کمتر از هر کیلو ۳۰۰ هزار تومان نیست.

وی گفت: آجیل شب یلدا ۵۰ الی ۶۰ هزار تومانی به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، تغییر بیش از آن است، که بتوان تصور کرد، به دلیل نزدیک شدن به شب یلدا قیمت‌ها روز به روز بالاتر می‌رود و ما نیز باید بالاتر خرید کنیم و نظارت خاصی نیز در بازار نمی‌بینیم و هرکس هر قیمتی بخواهد اعلام می‌کند.

خط و نشان تعزیرات حکومتی برای متخلفان صنفی

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات در خصوص تشدید نظارت‌ها بر قیمت‌های شب یلدا به خبرنگار مهر گفت: بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بر قیمت‌ها نظارت بیشتری در این ایام خواهند داشت و گشت‌های ویژه اجرا می‌شود و تعزیرات حکومتی نیز در صورت لزوم در محل حکم متخلف را صادر خواهد کرد.

محمدعلی اسفنانی که کمتر از یک ماه پیش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بود، افزود: به واحدهای صنفی متخلف هشدار می‌دهم، که در صورت نیاز واحد صنفی آنها پلمب شده و یا پلاکاردی در مقابل واحد صنفی نصب خواهد شد.

وی همچنین از مردم خواست، گزارشات مربوط به گرانفروشی و کم فروشی را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات ثبت کنند، تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

در مناسبت‌های مختلف که تقاضای خرید بیشتر می‌شود، بازار نیاز به نظارت دارد، اما در بازار کمبود حضور دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف و صمت به خوبی حس می‌شود، کمبودی که اگر نبود، به راحتی می‌شد، از سو استفاده‌ها جلوگیری کرد، تا فشار گرانی‌ها، یلدای مردم را تلخ نکند.