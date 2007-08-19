موافقت مردم تایلند با قانون اساسی جدید این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سیرایود چولانوت" نخست وزیر انتصابی ارتش تایلند همچنین متعهد شد که انتخابات عمومی را در پایان سال جاری برای بازگرداندن دموکراسی به کشور بعد از کودتای سپتامبر گذشته برگزار کند.

وی این اظهارات را پس از آن بیان داشت که نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که حدود 68 درصد رای دهندگان با قانون اساسی جدید در همه پرسی موافقت کرده اند.

برپایه این گزارش، شمار واجدین شرایط شرکت در همه پرسی 45 میلیون نفر بود که دو سوم آنها درهمه پرسی شرکت کرده اند و چولانوت به تلویزیون رسمی تایلند گفت : از نظر ما، مردم تایلند با این قانون اساسی موافقت کرده اند و در پایان اوت قانون اساسی برای تایید به پادشاه تقدیم خواهد شد.

وی افزود: مشارکت مردم بیش از 50 درصد بود و من از ملت تایلند برای شرکت در رای گیری تشکر می کنم.

فرماندهان ارتش تایلند روز 19 سپتامبر سال گذشته در کودتایی بدون خونریزی "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیر وقت را که متهم به فساد مالی و سیاسی بود، از قدرت خلع کردند و "سیرایود چولانونت" از فرماندهان سابق ارتش را به نخست وزیری تعیین کردند.

این همه پرسی اولین آزمون انتخاباتی فرماندهان ارتش از زمان کودتا به شمار می رود و سیرایود گفت که این همه پرسی به بهبود اوضاع بعد از یکسال ناآرامی کمک خواهد کرد و بعد از موافقت با قانون اساسی، انتخابات عمومی در پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود : تاکید می کنم که انتخابات در سال جاری برگزار خواهد شد و همچنان بحث برای تعیین زمان مشخصی جهت برگزاری انتخابات درجریان است، اما به اعتقاد من، مناسب ترین تاریخ پانزدهم دسامبر که بعد از سالروز تولد پادشاه است می باشد.

سیرایود گفت : بعد از این مرحله، مردم باید برنامه های انتخاباتی احزاب سیاسی را بشناسند و در انتخابات سراسری سال جاری شرکت کنند.

برپایه این گزارش، سیرایود این سخنان را بعد از گذشت 30 دقیقه از بسته شدن مراکز رای گیری و قبل از اعلام هرگونه نتایجی از سوی مسئولان انتخاباتی بیان داشت.

انتظار می رود که نتایج اولیه همه پرسی امروز (یکشنبه) اعلام شود.