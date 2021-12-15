سندرم کووید طولانی مدت با تنگی نفس همراه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، در یک مطالعه جدید، محققان دانشگاه ایالتی اوهایو گزارش دادند که ۳۵ درصد از شرکت کنندگان مبتلا به کووید طولانی مدت یک سال پس از ابتلا به ویروس، مشکلات تنفسی را تجربه کردند.

محققان معتقدند این وضعیت می تواند ناشی از مشکلات قلبی و همچنین مشکلات ریوی باشد. مشکلات قلبی در میان افراد مبتلا به کووید طولانی مدت شایع است.

مشکلات قلبی می تواند تا مدت ها پس از بهبود از بیماری ادامه یابد، اما می تواند خود به خود نیز برطرف شود.

علائمی مانند سرفه و مشکلات تنفسی ممکن است باعث شود کووید ۱۹ بیشتر یک بیماری ریوی به نظر برسد.

با این حال، نتایج مطالعه جدید نشان می‌دهد افرادی که به کروناویروس جدید مبتلا می‌شوند ممکن است آسیب طولانی‌مدت به قلب را نیز متحمل شوند.

قبلاً محققان بلژیکی گزارش دادند که بیش از یک سوم افرادی که سابقه بیماری قلبی یا ریوی نداشتند و به دلیل کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شده بودند، یک سال پس از ترخیص از بیمارستان همچنان دچار تنگی نفس بودند.

تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که عملکرد غیرطبیعی قلب به طور مستقل با تنگی نفس مداوم مرتبط است.

دکتر «ساوراب راجپال»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «هم مشکلات ریوی و هم قلبی می‌توانند باعث تنگی نفس شوند. این مطالعه یادآوری می‌کند که ما نمی‌توانیم این ویروس را ساده بگیریم و باید اثرات بلندمدت آن بر قلب را مطالعه کنیم.»

این یافته ها بر اساس تست های تنفسی اسپیرومتری و اسکن سی تی اسکن قفسه سینه برای ارزیابی عملکرد ریه، همراه با سونوگرافی قلب و یک تکنیک تصویربرداری جدید به نام «کار میوکاردیال» است که اطلاعات دقیق تری در مورد عملکرد قلب ارائه می دهد.