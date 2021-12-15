خرید سردار آزمون با پیشنهاد باشگاه زنیت و لورکوزن پیچیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت foot01 فرانسه در مطلبی با اشاره به پیشنهاد جدید باشگاه زنیت روسیه به سردار آزمون برای تمدید قرارداد اعلام کرد اقدام باشگاه المپیک لیون برای جذب آزمون با این اقدام زنیت زیر سوال رفته است.

این رسانه با اشاره به خبر کارشناس و خبرنگار ایتالیایی در خصوص پیشنهاد تمدید قرارداد به آزمون از سوی باشگاه زنیت، نوشت: «باشگاه روسی نمی‌خواهد چیزی در مورد جدایی مهاجم ایرانی خود در ماه ژانویه یا در پایان فصل بشنود. برای حفظ آزمون، باشگاه ثروتمند شهر تزارها، این بسته را در برنامه مالی قرار داده است.»

رسانه فرانسوی با اشاره به اینکه رد کردن پیشنهاد تمدید قرارداد زنیت برای آزمون سخت است، در خصوص تردیدهایی که نسبت به انتقال او به لیون مطرح شده است ادامه داد: «باید دید آیا بحث با المپیک لیون به اندازه کافی برای رد این رویکرد پیش رفته است یا اینکه شرایط در لیون اجازه می‌دهد این رقابت جدید با آرامش دیده شود؛ به خصوص که بایرن لورکوزن هم این پرونده (جذب آزمون) را از نزدیک دنبال می‌کند و اگر باشگاه آلمانی تصمیم به ارائه پیشنهاد مالی بالاتری داشته باشد این موضوع می‌تواند در همه جهات تغییر کند. بنابراین قضیه تا پایان پیچیده خواهد بود».