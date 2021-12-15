کیفیت نان در شهرستان گناوه افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی صفری صبح چهارشنبه در نشست با نانوایی داران شهرستان گناوه اظهار داشت: نان قوت غالب و موردنیاز همه مردم است و مردم از نانوایی‌ها و مسئولان در این زمینه توقعات به جایی دارند.

فرماندار گناوه افزود: مردم شهرستان از کیفیت پایین نان گلایه مند هستند و حقوق مردم باید در این زمینه رعایت شود.

وی گفت: سختی‌های کار نانوایی‌ها برای ما قابل درک است و هیچکس منکر زحمات و سختی‌های کار این قشر نیست اما این مشکلات نباید باعث تضییع حقوق مردم شود.

فرماندار گناوه بیان کرد: اگر مشکلات یا درخواست‌هایی دارید باید مطرح شود تا توسط مسئولان در سطح استان پیگیری شود و ما آماده همکاری برای کمک به رفع مشکلات این قشر هستیم.

وی ادامه داد: رعایت کامل نکات و دستورات بهداشتی، برخورد خوب و مناسب با مردم، رعایت پوشش مناسب کارگران و کارکنان در نانوایی‌ها، رعایت بهداشت در محیط و اطراف نانوایی و رعایت حقوق مشتریان و اخلاق مناسب، عدالت در توزیع نان و تکریم ارباب رجوع از خواسته‌های مهم از نانوایی‌های شهرستان است که انتظار می‌رود توسط این قشر رعایت شود.

صفری یادآور شد: گران شدن قیمت نان باید توأم با بهبود کیفیت و رعایت نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی و سایر موارد در نظر گرفته شده برای نانوایی‌ها باشد که خواسته مردم نیز همین است.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: شهرستان گناوه از شهرستان‌های گردشگر پذیر که سالانه پذیرای تعداد زیادی مسافر از اقصی نقاط کشور است و نوع برخورد و رفتار نانوایی و سایر فروشندگان و بازاریان نماد ی از مردم شهرستان است.

و ی افزود: شما با رفتار و برخورد خود مردم شهرستان خود را معرفی می‌کنید و باید با مهمانان با رفتار خوب و اسلامی برخورد شود.

وی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و حضور مسافران در شهرستان افزایش سهمیه آرد مورد توجه قرار گیرد و مکاتبات لازم در این زمینه انجام شود، در صورتی که نیاز به پیگیری بیشتر نیز باشد آماده دفاع از حقوق شما در افزایش سهمیه آرد شهرستان هستیم.

وی یادآور شد: همه باید دست در دست هم در خدمت رسانی به مردم مشکلات کار را پیگیری کنیم و ما آمادگی لازم برای برگزاری جلسات با نانوایی‌ها و بازدید میدانی و پیگیری مشکلات از نزدیک را داریم.