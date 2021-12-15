به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به این‎که مهرواره «هوای نو» برای اولین بار است که برگزار می‎شود و افراد تازه دارند در این زمینه اطلاع پیدا می‎کنند، مهلت ثبت‌نام برای شرکت در این مهرواره که ۲۴ آذرماه بود، ۱۰ روز اضافه شد و علاق‎مندان به شرکت در بخش‎های سه‎ گانه این مهرواره تا چهارم دی‎ماه برای ثبت‎ نام مهلت دارند.

گفتنی است که، اولین دوره مهرواره هوای نو در سه بخش ستایشگری، کتاب عاشورا و هیأت‌ها و تشکل‌های دینی برگزار می‌شود که قرار است در هربخشی، هیأت‌ها و تشکل‌های دینی که فعال‌تر بودند و خدمات بهتری ارائه کنند، در نظام مشخص و مدونی که توسط شورای برنامه‌ریزی هر بخش و هیأت داوران تعیین می‌شود، انتخاب و به عموم مردم ارائه شود.

لازم به ذکر است، به برگزیدگان رشته‎ های بخش هیئت، حمایت و هدیه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی و به فعالیت‎های برتر، تسهیلات ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی اختصاص می‎یابد.

علاق‎مندان برای کسب اطلاعات بیشتر از روند برگزاری مهرواره «هوای نو» می‎توانند به صفحه مجازی @havayenoo مراجعه کرده و از طریق وب‌سایت havayenoo.ir در بخش‌های مختلف این مهرواره ثبت‌نام کنند.