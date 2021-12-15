به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه مهرواره «هوای نو» برای اولین بار است که برگزار میشود و افراد تازه دارند در این زمینه اطلاع پیدا میکنند، مهلت ثبتنام برای شرکت در این مهرواره که ۲۴ آذرماه بود، ۱۰ روز اضافه شد و علاقمندان به شرکت در بخشهای سه گانه این مهرواره تا چهارم دیماه برای ثبت نام مهلت دارند.
گفتنی است که، اولین دوره مهرواره هوای نو در سه بخش ستایشگری، کتاب عاشورا و هیأتها و تشکلهای دینی برگزار میشود که قرار است در هربخشی، هیأتها و تشکلهای دینی که فعالتر بودند و خدمات بهتری ارائه کنند، در نظام مشخص و مدونی که توسط شورای برنامهریزی هر بخش و هیأت داوران تعیین میشود، انتخاب و به عموم مردم ارائه شود.
لازم به ذکر است، به برگزیدگان رشته های بخش هیئت، حمایت و هدیه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی و به فعالیتهای برتر، تسهیلات ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی اختصاص مییابد.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر از روند برگزاری مهرواره «هوای نو» میتوانند به صفحه مجازی @havayenoo مراجعه کرده و از طریق وبسایت havayenoo.ir در بخشهای مختلف این مهرواره ثبتنام کنند.
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