فراخوان چهارمین مهرواره هوای نو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان چهارمین مهرواره هوای نو با آغاز فرآیند ثبت‌نام هیئت‌های مذهبی کشور منتشر شد. بر این اساس، هیئت‌ها و فعالان این حوزه می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی مهرواره، نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

چهارمین مهرواره هوای نو در این دوره، فعالیت‌های هیئت‌ها را در بخش‌های نهاد هیئت، ارکان هیئت، تولیدات هیئت، فرا هیئت و بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

در این دوره همچنین جایزه ویژه ایران اباعبدالله به فعالیت‌ها و آثاری اختصاص دارد که با محور ایران‌دوستی، تقویت هویت ملی و تحکیم اتحاد مقدس در بستر فعالیت‌های هیئتی تولید شده باشند.

بر اساس اعلام دبیرخانه مهرواره، مهلت ثبت‌نام از ۲۰ آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه دارد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی havayenoo.ir مراجعه کنند.

مهرواره هوای نو با شعار در هوای نو، هیئت نفسی تازه می‌کند برگزار می‌شود و در پی تقویت جریان‌های خلاق، مردمی و اثرگذار در حوزه فعالیت‌های هیئتی است.