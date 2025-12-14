  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

فراخوان چهارمین مهرواره هوای نو اعلام شد

فراخوان چهارمین مهرواره هوای نو اعلام شد

فراخوان چهارمین دوره مهرواره هوای نو با هدف شناسایی، حمایت و تقویت فعالیت‌های نوآورانه هیئت های مذهبی سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان چهارمین مهرواره هوای نو با آغاز فرآیند ثبت‌نام هیئت‌های مذهبی کشور منتشر شد. بر این اساس، هیئت‌ها و فعالان این حوزه می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی مهرواره، نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

چهارمین مهرواره هوای نو در این دوره، فعالیت‌های هیئت‌ها را در بخش‌های نهاد هیئت، ارکان هیئت، تولیدات هیئت، فرا هیئت و بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

در این دوره همچنین جایزه ویژه ایران اباعبدالله به فعالیت‌ها و آثاری اختصاص دارد که با محور ایران‌دوستی، تقویت هویت ملی و تحکیم اتحاد مقدس در بستر فعالیت‌های هیئتی تولید شده باشند.

بر اساس اعلام دبیرخانه مهرواره، مهلت ثبت‌نام از ۲۰ آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه دارد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی havayenoo.ir مراجعه کنند.

مهرواره هوای نو با شعار در هوای نو، هیئت نفسی تازه می‌کند برگزار می‌شود و در پی تقویت جریان‌های خلاق، مردمی و اثرگذار در حوزه فعالیت‌های هیئتی است.

کد خبر 6688473
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها