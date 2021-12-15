تشکیل شورای آینده پژوهی و آینده نگری در استان فارس لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ید الله بوعلی با بیان اینکه ایران سرافراز در دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی کشوری سرآمد در عرصه علم و دارای دستاوردهای بی نظیر پژوهشی است، گفت: سهم تولید علمی کشور از یک دهم درصد در قبل از انقلاب اسلامی، اکنون به بیش از دو درصد رسیده و رشد علمی کشور نیز چند ده برابر رشد جهانی است.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز سهم چشمگیری در این دستاورد عزتمندانه و پیشرفت همه جانبه علمی داشته و همچنان با تفکر راهبردی و توسعه دانش پاسداری به دنبال شکستن مرزهای دانش و فناوری است، افزود: در این عرصه، رهنمودهای ارزشمند فرمانده معظم کل قوا چراغی فراروی سیاست گذاران و پژوهندگان دانش در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: بی تردید یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور موضوع پژوهش‌های مسئله محور است که نباید به هیچ عنوان از آن غفلت کرد، پژوهش باید در خدمت زندگی بهتر بشر قرار گیرد و در اسناد بالادستی کشور نیز سهم عمده‌ای برای پژوهش تقاضا محور و توسعه این فرهنگ قائل شد.

سردار بوعلی با تاکید بر اینکه پژوهش و تحقیقات علمی، پشتوانه برنامه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه در حال پیشرفت است، گفت: پژوهش باید در آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی همواره به عنوان یک مسئله محوری و دارای اهمیت دنبال شود.

او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، ضرورت و اهمیت پژوهش در جهان امروز که تبادل و پردازش اطلاعات و ارتقا دانش یکی از شاخصه‌های مهم تمدن‌ها است بیش از پیش نمایان شده است و از سوی دیگر حضرت علی (ع) می‌فرمایند «برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست».

فرمانده سپاه فجر فارس همچنین اظهار کرد: پژوهش گذرگاه اصلی توسعه پایدار و عامل محوری پیشرفت و توسعه است و بهترین راه حل‌ها برای مشکلات از این طریق بدست می‌آیند.

سردار بوعلی افزود: در این راستا تشکیل شورای آینده پژوهی و آینده نگری در استان فارس به منظور دیده بانی، رصد، مطالعه، مشاهده، مراقبت و آسیب شناسی پدیده‌های موجود و چالش‌هایی که در آینده رخ خواهند داد از جمله مهم‌ترین ضرورت‌ها و مطالبات این خطه است که اگر همراه با دانایی محوری و عقلانیت باشد بدون شک موجب تعالی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فارس خواهد شد.