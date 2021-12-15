دیدارهای مردمی؛ یکی از سیاست های اصلی دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه با حضور در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه با ۳۰ نفر از مراجعان دیدار کرد.

در این دیدار که حدود دو ساعت به طول انجامید، معاون اول قوه قضائیه به استماع مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه‌کنندگان پرداخت و دستورات لازم را صادر کرد.

معاون اول قوه قضائیه در حاشیه برگزاری دیدار مردمی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضا که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است، این است که مسئولان عالی قوه قضاییه ضمن انجام فعالیت‌های خود، در جریان پرونده‌های مردم نیز قرار گیرند.

وی تصریح کرد: در ملاقات مردمی امروز، درخواست‌هایی از سوی مراجعان مطرح شد. برخی از این افراد نیز محکومان زندان بودند که تقاضای عفو یا استفاده از نهادهای ارفاقی داشتند.

مصدق تاکید کرد: بعضی از پرونده‌ها مربوط به اعمال ماده ٤٧٧ بود که درخواست بررسی مجدد داشتند، همچنین برخی نیز مشکل اطاله دادرسی داشتند که حسب مورد نسبت به هر پرونده دستورات لازم صادر شد.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تا زمانی‌که مسئولان عالی قضایی در جریان کامل پرونده‌ها قرار نگیرند و در بطن مشکلات مردم نباشند، نمی‌توانند حس رسیدگی را پیدا کنند، گفت: با توجه به اینکه مسئولیت اصلی عدلیه، رسیدگی به پرونده است؛ لذا تاکید ریاست قوه قضاییه آن است که در هر جایگاهی که هستیم، در کنار مردم باشیم و در امر قضاوت نیز نسبت به ادله، دفاعیات و دیدگاه‌های شکات و متهمان توجه و اهتمام داشته باشیم.