ابتلا به اومیکرون در ۴۸ ساعت ۲ برابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا گفت: واکسیناسیون نوبت سوم مکمل واکسیناسیون دو نوبت قبلی است و برای همه مردم کشورمان الزامی است که نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنند.

وی افزود: با تزریق نوبت سوم میزان ایمنی در برابر این ویروس در اکثریت قریب به اتفاق موارد به بالاتر از ۹۰ درصد می رسد.

گویا ضمن اعلام مراتب تقدیر خود از مردم بابت همکاری در کنترل بیماری کرونا طی دو سال اخیر، بیان کرد: در حقیقت نقش اول را در کنترل این بیماری را مردم عزیز کشورمان ایفا کردند.

وی ادامه داد: همه ما می دانیم که ویروسی که الان با آن مواجهیم ویروس سرکش و مرموزی است که به سرعت می تواند تغییر چهره دهد و علایم بالینی مختلفی ایجاد کرده و از دست سیستم ایمنی بدن انسان به انحاء مختلف فرار کند و کار مراقبت و کنترل آن برای همه دنیا بسیار سخت و دشوار شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر گفت: جهش های متعددی که این ویروس پیدا می کند باعث می شود که قابلیت سرایت آن تغییرکرده و شدت بیماری زایی اش هم متفاوت شده و گاهی اوقات شدیدتر و گاهی اوقات خفیف ترمی شود.

گویا افزود: آنچه مهم است این است که شناخت ما از این ویروس روز به روز بیشتر شود و بتوانیم راه های سرایت آن را کنترل کنیم و بیماری که ایجاد می کند را به بهترین شکل ممکن درمان کرده و قدرت سرکشی آن را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین سلاح های بشر برای مقابله با این ویروس واکسیناسیون سراسری است. تجربه دنیا و کشور ما نشان داده است هر قدر پوشش واکسیناسیون بالاتر باشد سرایت بیماری می تواند کمتر شده و مرگ و میر بیماری کاهش می یابد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اضافه کرد: تا ۴ ماه پیش حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر در ایران یک نوبت واکسن دریافت کرده بودند. اکنون پوشش واکسیناسیون در ایران بسیار بالاتر رفته است و حدود ۱۱۲ میلیون دز واکسن تزریق شده است که رقمی حدود ۹ برابر بیشتر از چهار ماه پیش است.

گویا گفت: این دستاورد جز با استقبال مردم دست یافتنی نبود که خوشبختانه ثمرات آن را هم داریم مشاهده می کنیم. به طوری که موارد ابتلا به بیماری به همان نسبت کاهش یافته و مرگ ناشی از بیماری به کمتر از ۱۰ درصدِ چهارماه پیش رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر دو سلاح اصلی برای مبارزه با این بیماری، رعایت دستورالعمل های بهداشتی و واکسیناسیون است، گفت: تاکنون پوشش بسیار خوبی برای دو نوبت واکسیناسیون در کشور ایجاد کرده ایم و بیش از ۷۰ درصد از مردم دو نوبت را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه با تزریق سه نوبت واکسن مردم بسیار کمتر به کرونا مبتلا می شوند، ادامه داد: تجربه جهانی ثابت کرده است، به طور واضح بیماری شدید و مراجعه به بیمارستان یا بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه (ICU) و از همه چشمگیرتر میزان مرگ با تزریق نوبت سوم به حداقل می رسد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر افزود: خوشبختانه نزدیک دو ماه است که واکسیناسیون نوبت سوم در کشورمان آغاز شده ولی متاسفانه اتفاق دیگری که دردنیا رخ داده و احتمال می دهیم به زودی ایران هم با آن مواجه شود ورود سویه اومیکرون خواهد بود.

گویا بیان داشت: سویه اومیکرون قابلیت سرایت بسیار بالاتری از سویه های قبلی دارد. وقتی ویروس وارد کشوری می شود شاخصی را برای قابلیت سرایت آن اندازه می گیرند که آن شاخص زمان ۲ برابر شدن تعداد مبتلایان به ویروس است. این شاخص، یعنی ۲ برابر شدن مبتلایان در سویه اومیکرون طی دو روز اتفاق می افتد.

وی با تاکید بر اینکه این شاخص نشانه بسیار نگران کننده ای از سرایت ویروس است، اظهار داشت: با توجه به آنچه تاکنون در رابطه با این ویروس مشاهده شده و کشورهایی که به سرعت یکی پس از دیگری موارد ابتلای به این ویروس را گزارش می کنند از جمله کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، پاکستان، امارات و عمان، انتظار داریم مردم عزیزمان پروتکل های بهداشتی را این بار با حساسیت بیشتری رعایت کنند و از این مهم تر اینکه واکسیناسیون نوبت سوم را جدی بگیرند.



رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با تامین کافی واکسیناسیونِ تمام کسانی که لازم است نوبت سوم واکسن را دریافت کنند، تمام گروه های سنی تعیین شده که تاکنون گروه سنی بالای ۴۰ سال بوده و به تدریج گروه های سنی زیر ۴۰ سال هم به آنها اضافه خواهند شد را تحت پوشش قرار دهد.



وی افزود: به این ترتیب نگرانی در مورد ابتلای به سویه اومیکرون و گسترش موج بعدی بیماری به حداقل می رسد. بنابراین نوبت سوم واکسیناسیون به همان اندازه نوبت های اول و دوم اهمیت دارد.



گویا تاکید کرد: تقاضای ما از مردم این است که فرصت را از دست ندهند و هرچه سریع تر به مراکز ما مراجعه کرده و واکسیناسیون نوبت سوم خود را هم انجام دهند.