به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته پژوهش، سه کتاب «تاریخ سینمای سیار در ایران»، «سودای سیمرغ» و «فخر کانون» به همت حوزه هنری اصفهان، دفتر تخصصی سینما و خانه ادبیات ایران معرفی و رونمایی شد.

سید علیرضا ابطحی نویسنده کتاب «فخر کانون» در مراسم رونمایی این کتاب که به روایت مستند زندگی فخرالسادات ابطحی می‌پردازد، در پاسخ به این سوال که نگارش این کتاب چقدر زمان برده است، اظهار داشت: این کتاب در واقع اثری در تکمیل کتاب «رود زاینده» است که در سال ۹۷ توسط حوزه هنری استان اصفهان منتشر شد.

وی افزود: در کار قبلی با نام خانم ابطحی آشنا شده بودم که در گزارش‌های ساواک از وی نام برده شده بود و البته این نکته قابل ذکر است که نسبت فامیلی مستقیم با یکدیگر نداریم.

نویسنده کتاب «فخر کانون» تاکید کرد: در کنار من دو نفر از دانشجویان دکترای تاریخ دانشگاه اصفهان خانم‌ها کیمیا کشتی آرا و سمیه سادات سجادی برای شکل‌گیری این کار کمک کردند و البته همراهی برخی از مدیران کانون و دوستان خانم ابطحی و آرزوی آنان برای شکل‌گیری زندگی‌نامه ایشان باعث شد تا با یک کار فشرده چندین ماه این اثر شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: کار ما از پیگیری اسناد ثبت شده و چاپ شده آغاز شد؛ در حوزه علمیه خواهران اسناد پراکنده‌ای در مورد خانم ابطحی وجود داشت و با مصاحبه با کسانی که با وی همکاری داشتند نتیجه آن شد که می‌خوانید.

سرگذشت بانویی در دل جریان انقلاب و دفاع مقدس

ابطحی در پاسخ به اینکه چقدر از این کتاب به زندگی شخصی و چقدر از آن به عملکرد کانون می‌پردازد، گفت: دوست دارم هر کس این کتاب را می‌خواند بداند این اثر جدا از مسائل سیاسی به سرگذشت یک زن و زندگی اجتماعی او می‌پردازد، خانم ابطحی اصالتاً اهل خمینی‌شهر است که پس از ازدواج به اصفهان می‌آید و پس از فوت همسر و یکی از فرزندانش وارد صحنه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد: وی به این نتیجه می‌رسد که بانوان نیاز به یک مرکز برای آموزش علوم دینی و فعالیت‌های اجتماعی دارند قابل توجه است و اگر ایستادگی و صبوری و جاذبه‌ای که وی داشت نبود قطعاً حوزه علمیه خواهران اصفهان شکل نمی‌گرفت؛ اینکه یک خانم موفق شده است با ریشه‌های قوی مردسالاری که در جامعه آن زمان ایران وجود دارد هدفی را تعیین کند و از افراد کمک بگیرد و منجر به ایجاد حرکتی شود بسیار قابل توجه است.

نویسنده کشورمان ادامه داد: وی در زمان جنگ تحمیلی اقدام به کمک رسانی‌های زیادی به معاودین عراقی، جنگ زده‌های خوزستانی، تهیه میوه برای رزمندگان، همچنین کمک به جمع‌آوری پول برای تهیه ماشین‌های شیمیایی و آمبولانس می‌نمود و یا حتی مانند مهندس ناظر برای ساخت حوزه علمیه تلاش شبانه روزی می‌کرد و با زیاد شدن مجروحان برای تهیه لباس و پرستاری از مجروحان فعالیت داشتند.

نویسنده کتاب تصریح کرد: این کتاب در چهار بخش کلی به زندگی شخصی خانم ابطحی، شکل‌گیری کانون، کسانی که با کانون همکاری کردند و تحلیل مسائلی که اتفاق افتاده است می‌پردازد و این کار کمک می‌کند به فهم اینکه انقلاب چگونه رخ داده است؛ من سعی کردم از دو طرف قضیه به ماجرا نگاه کنم، هم از سوی کسانی که قدرت را از دست دادند و همه کسانی که قدرت را به دست آوردند.

پیشنهاد ساخت فیلم از روی کتاب

وی اضافه کرد: به من پیشنهاد نوشتن فیلمنامه از روی این کتاب برای ساخت فیلم نیز داده شده است زیرا این کتاب زندگی یک زن اجتماعی موفق را روایت می‌کند.

دیگر کتابی که در این مراسم معرفی شد، «تاریخ سینمایی سیار در ایران» نوشته مجید فدایی است و برای تحلیل این کتاب پژمان نظرزاده آبکنار به روی سن آمد.

ارتباط مستقیم میان سینما و سیاست

وی با اشاره به اینکه چرا نگاه امنیتی به اسناد در ایران وجود دارد و آنها را در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌دهند، گفت: این کتاب به ارتباط مستقیم میان سیاست و سینما می‌پردازد. در این کتاب با اشاره به انقلاب شوروی، حفظ محافظ کار انگلیس و نازی‌ها و غیره به نقش و استفاده دولت‌ها از سینمای سیار می‌پردازد.

نویسنده کتاب در تعریف از این کتاب گفت: سینمای سیار دغدغه من از کودکی بود و علاقه‌مندی من به سینما با این نوع از نمایش فیلم شکل گرفت و خاطرات زیادی از آن دارم؛ در دوره دبیرستان نیز در درس «طرح کار» به نمایش این فیلم‌ها پرداختم. در مرکز اسناد کرمان اسنادی را در مورد سینما سیار دیدم و آنها را دنبال کردم تا به موضوعی که می‌بینید رسید.

وی با اشاره به اینکه با سرکار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا نقش سینما سیار مثبت بود و نقش فرهنگی داشت، گفت: در دوره ترومن، سینما سیار نقش مثبتی داشته است اما بعد از کودتای ۲۸ مرداد جهت‌گیری سینما سیار عوض شد و جنبه سیاسی آن بر فرهنگی غلبه کرد.

فدایی افزود: این کتاب نواقصی هم دارد، من ۶ سال برای این کتاب وقت گذاشته‌ام که همه با عشق و علاقه بوده است و در جمع‌آوری اسناد سختی زیادی را متحمل شدم.

نقش حزب توده در مخالفت با برخی از فیلم‌های سینما سیار

نویسنده کتاب «تاریخ سینمایی سیار در ایران» با اشاره به نقش حزب توده در ایران یکی از علت‌های مخالفت با برخی از فیلم‌های سینما سیار را مردم ایران دانست که با برخی از این موضوعات ارتباط برقرار نمی‌کردند و آنها را نمی‌فهمیدند و به محتوای فیلم‌ها معترض بودند.

وی با بیان اینکه سعی کردم در این اثر جانبداری نکنم و دیدگاه‌های متضاد در ایران را مطرح کنم، گفت: بسیاری از روستاهای ما در زمان جنگ برق نداشتند اما سینمای سیار یک رسانه قدرتمند بود و همه ارگان‌های فرهنگی از آن استفاده می‌کردند و مردم روستاها هم منتظر نمایش فیلم از این طریق بودند. در زمان جنگ تحمیلی سینمای سیار فعال بود و نقش مهمی در اطلاع‌رسانی داشت، خیلی از سینماگران ما نیز از این طریق با سینما آشنا شدند و بعدها فیلم سازان مطرحی شدند.

«سودای سیمرغ» نوشته مجید فدایی کتاب بعدی معرفی شده نوشته مجید فدایی است وی با آمدن به روی صحنه در خصوص این کتاب افزود: این یکی از پروژه‌های خسته کننده بود که پشت آن عشق بود، من علاقه مند به بیان سیاست‌های سینمایی و بررسی آنها شدم اما هیچکس از من حمایت نکرد.

نخستین پژوهش در حوزه سیاست‌های سینمایی برای فیلمسازی در ایران

وی ادامه داد: در این اثر سیاست‌هایی که در پشت سینما از سال‌های ۵۷ تا ۹۲ وجود دارد بیان می‌شود و این اولین پژوهش در حوزه سیاست‌های سینمایی برای فیلمسازی در ایران است.

نویسنده این کتاب تاکید کرد: یک سینمای ایده‌آل در فکر مدیران سینمایی ما وجود داشت که هر کدام نامگذاری مخصوص خود را بر روی آن داشتند و هر کدام از دوره‌ها جریان مخصوص خود را دارد اما ایده همه آنها ایجاد سینمایی ملی بوده است که هر کس با دید و سلیقه خود یک سری از سیاست‌های سینمایی را اعلام کرده است و بسیار خرسندم که توانستم یک بخش پنهان از سینمای ایران را در این اثر ارائه دهم.

گفتنی است در پایان این مراسم از سه کتاب «تاریخ سینمای سیار در ایران»، «سودای سیمرغ»، «فخرکانون» در پاتوق کتاب اصفهان رونمایی شد.