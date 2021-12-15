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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲

علیزاده در تذکر شفاهی:

باید به جوانان گام دوم انقلاب میدان داده شود

باید به جوانان گام دوم انقلاب میدان داده شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید به جوانان گام دوم انقلاب اسلامی میدان داده شود و این افراد باید در بخش های مختلف نظام به کارگرفته شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیزاده در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: تذکر بنده به همه مسئولان و کارگزاران نظام است و ما نباید فراموش کنیم مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئله ای بسیار مهم است.

وی افزود: انتظار مردم آن است که با تغییر دولت و شکل گیری دولت انقلابی، رویه های دولت گذشته از جمله برخورد با ارباب رجوع حذف شود. ما نباید مشکلات را پشت درهای بسته و از پشت خودروهای دودی حل و فصل کنیم و باید با مردم برای رفع مشکلات آنان دیدار داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعضاً در به کارگیری نیروهای انقلابی به ویژه جوانان گام دوم انقلاب سخت گیری می شود. در حالی که باید به این جوانان میدان داده شود، آنان هم باید در بخش های مختلف نظام به کار گرفته شوند و نباید ایجاد اشتغال برای آنان منوط به داشتن سابقه و رزومه باشد و باید این افراد مورد حمایت قرار گیرند.

کد مطلب 5376128
زهرا علیدادی

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