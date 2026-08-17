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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

بهتر از دوره قبل نتیجه می گیریم؛

شهرام هروی: کاراته «فخر» ورزش ایران در بازی‌های آسیایی خواهد بود

شهرام هروی: کاراته «فخر» ورزش ایران در بازی‌های آسیایی خواهد بود

مدیر فنی تیم های ملی کاراته ایران تاکید کرد که این تیم با داشتن کسب ۷ شانس مدال طلا طوری نتیجه خواهد گرفت که فخر کاروان ورزش ایران در بازی های آسیایی ناگویا باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام هروی در حاشیه بازدید مسئولان کمیته ملی المپیک از اردوی تیم های ملی گفت: ریل گذاری خوبی در کاراته صورت گرفته است و زمینه ای فراهم شده که این رشته می تواند در بازی های آسیایی بدرخشد.

وی با بیان این که هم بانوان و هم آقایان شانس کسب مدال طلا خواهند بود تاکید کرد: با شرایطی که بر اردوی تیم های ملی حاکم است، ملی پوشان کشورمان می توانند نتایجی بهتر از دوره قبل کسب کنند.

شهرام هروی: کاراته «فخر» ورزش ایران در بازی‌های آسیایی خواهد بود

شهرام هروی ادامه داد: این اتفاق دور از دسترس نیست و می توانیم با تعداد شرکت کننده ای که داریم بهترین تیم کاروان ورزش ایران باشیم.

هروی با اشاره به افتخارات اعضای کادر فنی و سطح بالای این کادر گفت: ما کادر فنی بسیار قوی و پرسابقه ای داریم که می توانند در بازی های آسیایی عملکرد قابل قبولی داشته باشند. من به شما قول می دهم در ناگویا کاراته با نتایجی که کسب خواهد کرد فخر ورزش ایران خواهد بود.

کد مطلب 6919464

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