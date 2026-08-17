به گزارش خبرنگار مهر، شهرام هروی در حاشیه بازدید مسئولان کمیته ملی المپیک از اردوی تیم های ملی گفت: ریل گذاری خوبی در کاراته صورت گرفته است و زمینه ای فراهم شده که این رشته می تواند در بازی های آسیایی بدرخشد.

وی با بیان این که هم بانوان و هم آقایان شانس کسب مدال طلا خواهند بود تاکید کرد: با شرایطی که بر اردوی تیم های ملی حاکم است، ملی پوشان کشورمان می توانند نتایجی بهتر از دوره قبل کسب کنند.

شهرام هروی ادامه داد: این اتفاق دور از دسترس نیست و می توانیم با تعداد شرکت کننده ای که داریم بهترین تیم کاروان ورزش ایران باشیم.

هروی با اشاره به افتخارات اعضای کادر فنی و سطح بالای این کادر گفت: ما کادر فنی بسیار قوی و پرسابقه ای داریم که می توانند در بازی های آسیایی عملکرد قابل قبولی داشته باشند. من به شما قول می دهم در ناگویا کاراته با نتایجی که کسب خواهد کرد فخر ورزش ایران خواهد بود.