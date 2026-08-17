به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه نشست بررسی مسائل گمرکات حوزه نظارت استان کرمانشاه با محوریت تسهیل و تسریع در مبادلات تجاری به ریاست رضا نیکروش، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه، در گمرک مرزی شوشمی برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاون حراست، مدیرکل گمرک پرویزخان، رؤسای گمرکات شوشمی، تیلهکوه و شیخصله و فرمانده یگان حفاظت گمرکات استان برگزار شد، مسائل و موضوعات کاری گمرکات تابعه به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.
نیکروش با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به فعالان اقتصادی اظهار کرد: تسهیل و تسریع روند مبادلات تجاری باید در چارچوب قوانین و مقررات و همراه با رعایت کنترلهای لازم دنبال شود.
وی افزود: افزایش هماهنگی میان گمرکات تابعه و پیگیری مسائل موجود، نقش مهمی در روانسازی تشریفات گمرکی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به فعالان اقتصادی دارد.
در ادامه این نشست، مدیران گمرکات تابعه حوزه نظارت استان کرمانشاه مسائل و چالشهای حوزه مدیریتی خود را مطرح کردند و پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات اتخاذ شد.
در ادامه حضور مدیران گمرکات استان در مرز شوشمی، ناظر گمرکات استان و اعضای حاضر از بخشهای مختلف گمرک بازدید میدانی کردند و در جریان روند فعالیتها قرار گرفتند.
همچنین مسئولان گمرکی در دیداری چهرهبهچهره با اربابرجوع و فعالان اقتصادی، مسائل و مشکلات مراجعهکنندگان را بررسی کردند و دستورهای لازم برای پیگیری و رفع موارد مطرحشده صادر شد.
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