مدیران به جای پشت میزنشینی در میدان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح چهارشنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان البرز با تاکید بر اینکه جلسات بدون خروجی فاقد ارزش است، اظهار کرد: فرصت‌ها کوتاه و محدود است و نباید وقت خود را تنها به ارائه گزارش عملکرد بگذرانیم.

وی ادامه داد: باید راهکارهای عملیاتی ارائه دهیم تا مسیری برای توسعه صادرات و حمایت از تجار شویم.

عبداللهی بیان کرد: اکنون دولت پای کار است و بنده نیز بعنوان نماینده عالی دولت در استان پا به پای بخش خصوصی برای ارتقا وضعیت و بسترسازی جهت جهش تولید و صادرات حرکت خواهم کرد.

وی با بیان اینکه رشد صادرات زمینه ساز تحول در اقتصاد کشور می‌شود، افزود: این جلسه باید مشارکت بخش خصوصی نسبت به احصا موانع صادرات و افزایش کیفیت تولید طرح و برنامه داشته باشد.

مدیران استان میزها را رها کنند و در میدان باشند

استاندار البرز تصریح کرد: هیچ مدیری نباید در اتاق خود منتظر باشد که سرمایه گذار و یا صادر کننده به او مراجعه کند بلکه باید در میدان باشد و از نظر مسائل و موضوعات را دریابد و به هر ترتیبی که شده برای حل مشکلات اقدام کند.

وی افزود: ما می‌توانیم بسیاری از مشکلات را در استان حل کنیم و مسائل کلان را نیز از طریق پیگیری و رایزنی دنبال کنیم.

عبداللهی اظهار کرد: مدیران استان باید چابک تر باشند و اراده‌ای قوی برای حل مشکلات شکل بگیرد چراکه با رخوت و روزمرگی نمی‌توان گامی مؤثر برداشت.

وی افزود: باید از کلیشه‌ها رها شویم و دیدگاه خود را عوض کنیم، ضرورت دارد فرصت‌ها را غنیمت شماریم و طرحی نو دراندازیم.

در البرز خالق روش‌های نوین برای بهبود شرایط اقتصاد باشیم

استاندار البرز خاطرنشان کرد: البرز ظرفیت‌های فراوانی در حوزه صادرات دارد و بیش از ۱۱۰ برند ملی در این استان مستقر هستند از این رو باید صادرات استان نیز متحول شود.

وی افزود: ما می‌توانیم از جایگاه استانی طرح و برنامه ملی ارائه دهید، ایده‌های کارشناسی و عملیاتی داشته باشیم تا خالق روشی برای بهبود اوضاع باشیم.

عبداللهی اظهار کرد: با فرافکنی و انداختن مشکلات و کمبودها به گردن یکدیگر راهی به جایی نخواهیم داشت بلکه باید مطالبه گر باشیم و در عرصه عمل و اجرا حرفی تازه برای گفتن داشته باشیم.

وی افزود: در جلسات بعدی این کارگروه صادرکنندگان برتر کشور دعوت شوند و عملکرد و چالش‌های موجود را از دیدگاه آنها مورد بررسی قرار دهیم.

البرز باید الگوی توسعه صادرات در کشور باشد

استاندار البرز بیان کرد: هر کدام از دستگاه‌های مربوطه نیز از دیدگاه خود مشکلات و موانع و فرصت‌های صادرات را طی گزارشی ارائه دهند.

وی افزود: اکنون البرز با شرایط موجود و ظرفیت‌های فراوان می‌تواند به عنوان الگوی توسعه صادرات غیرنفتی عمل کند و این امر مستلزم یک حرکت تحولی و انقلابی است.

عبداللهی اضافه کرد: درصدد هستیم زیرساخت‌های فرودگاه پیام را ارتقا دهیم و در این رابطه جهت ایجاد مسیرهای دسترسی و اختصاص سوخت یارانه‌ای برای پروازهای کارگو و انتقال مدیریت فرودگاه مسافری پیام به شرکت هواپیمایی کشور اقدام کرده‌ایم.

وی گفت: اتاق بازرگانی باید مکاتبه و ایجاد ارتباط با تمامی اتاق‌های بازرگانی دنیا و سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف را آغاز کند.

دستگاه‌های اجرایی از تمام ظرفیت خود برای حمایت از صادرات استفاده کنند

استاندار البرز افزود: برای توسعه صادرات و رونق تولید البرز تمامی دستگاه‌های استان از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

عبداللهی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از شیوه‌های نوین تبلیغات بیان کرد: نمایشگاه دائمی استان باید در سریع‌ترین زمان ممکن آماده شود تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را به نمایش بگذارند.

وی متذکر شد: باید بستری را در البرز فراهم کنیم که سرمایه گذار و صادرکننده به این باور برسد به واقع فرش قرمز برای آنها پهن است.