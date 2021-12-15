عبور امواج بارشی از استان بوشهر/ احتمال بارش پراکنده باران

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا در اغلب ساعات وضعیت دریا آرام است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از امروز تا اواسط هفته آینده با عبور امواج ناشی از یک سامانه بارشی، بر پوشش ابر در سطح استان افزوده خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: طی این مدت گاهی بر سرعت وزش بادها عمدتاً روی دریا افزایش خواهد یافت، وقوع بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق در برخی از نقاط، عمدتاً مناطق شمالی، دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و فردا در برخی از نقاط با احتمال بارش پراکنده باران و مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و از فردا گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.